《鍾之日記》全民健身運動股揚，疫情殺到濠賭股挫

《鍾之日記》８月４日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



美股低開高走，反覆向上，標指再創收市新高。中國７月財新服務業ＰＭＩ反彈兼勝預期，

Ａ股做好，帶動香江魚缸低開高走，一度反彈重上２６５００水平，收復１０日線

（現處２６２９３）。恆指低開３２點，早段曾跌１８４點，但二萬六見支持，最多升４５６點

，報２６６５０點全日高位。午後升幅曾縮至２００點內，尾市升幅再度擴大，恆指最終收報２

６４２６點，升２３１點或０﹒８８％，大市全日成交額１６８４﹒５１億元。

重磅藍籌股個別發展，匯控（００００５）回復派息，股價暫時在４２元至４５元之間浮浮

沉沉，收升０﹒６％企４３元。港交所（００３８８）無升跌。

科網股今日終於有起色，騰訊（００７００）早段曾跌至４３４元低位，其後倒升反彈逾２

％；下周公布新旗艦手機的小米（０１８１０）升逾３％；阿里巴巴（０９９８８）績後跌０﹒

６％。



＊滬指高收０﹒８％，交投連續第二日回落＊



７月財新服務業ＰＭＩ勝預期，加上監管暫未再有新打擊對象，帶動市場情緒明顯好轉。滬

深兩市今早低開後很快倒升，半導體、有色、汽車等板塊恆強，三大股指午後愈升愈有，創業板

指數跑贏大市。滬綜指全日彈０﹒８５％，收報３４７７﹒２２點；深證成指大漲１﹒７２％，

創業板指數更飆２﹒４７％。

交投連續第二日回落，兩市全日成交額１２８９０億元人民幣，按日大減９％。外資通過陸

股通流入５５﹒５億元人民幣，為連續第六個交易日流入。

７月財新服務業ＰＭＩ錄得５４﹒９，好過預期的５０﹒５，較６月的１４個月低點大幅上

升４﹒６個百分點，顯示暑期來臨及珠三角疫情結束後服務業快速反彈。不過，財新智庫高級經

濟學家王喆表示，由於７月財新中國ＰＭＩ相關數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情暴發之間

，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。７月底局部地區疫情料將對８月ＰＭＩ產生負

面影響。



＊疫情殺到賭場仍拒關，濠賭股沒起色續挫＊



澳門３日出現４宗新型冠狀病毒肺炎確診個案，澳門嚴陣以待，隨即宣布進入「即時預防狀

態」，同時啟動全民核酸檢測計劃。澳門共設４１個核酸檢測站，預料３天內可完成檢測。

澳門特首賀一誠午後現身公布，周四（５日）關閉部分娛樂場所，但不包括賭場，他解釋，

新增４名確診者都不是在娛樂場受感染，與去年２月的疫情情況不同。賀一誠又指，進出賭場須

使用健康碼，而且須戴口罩，否認拒關賭場的做法是「雙重標準」。

花旗發表報告，認為澳門因疫情進入「即時預防狀態」帶來的影響屬短暫，下調８月和９月

賭收預測，長期則保持樂觀。該行分別把澳門８月和９月賭收預測由８５億澳門元和１００億澳

門元，下調至６５億澳門元和７５億元澳門元，全年賭收預測調整為１２１０億澳門元，按年增

長一倍，回復至２０１９年水平４１％。

惟濠賭股仍全線跳水，銀娛（０００２７）縮水６﹒５％創一年新低，永利澳門

（０１１２８）跌７﹒８％，金沙（０１９２８）跌２﹒７％，澳博（００８８０）跌６﹒４％

。



＊國務院支持「全民健身」，安踏、李寧曾升逾一成＊



東京奧運賽事進行得如火如茶，中國國務院最新印發《全民健身計劃（２０２１－２０２５

年）》，提出至２０２５年時，內地需完善全民健身公共服務體系，提高全民參與體育活動的比

例，體育產業達至５萬億元人民幣。高盛認為，國務院全民健身計劃的體育產業目標相當於年均

增長９％，預期體育用品股期內年均增長可達１３％，續看好其追蹤研究的體育用品股。

體品股乘機落鑊，安踏（０２０２０）破頂，不過高位有沽壓，收市升近半成報１８１﹒９

元。李寧（０２３３１）亦升５﹒７％，不過未夠其股東非凡中國（０８０３２）收升三成勁。

其他體品股全線上升，３６１度（０１３６１）上升３﹒３％，申洲國際（０２３１３）升５﹒

８％，滔搏（０６１１０）升近８％。

國務院計劃主要針對全民健身場地設施、賽事運動、健身活動及組織、體育產業等範疇提出

政策方向。內文提到，直到２０２５年時，目標全國體育產業總規模能夠達到５萬億元。

此外，國務院亦要求各級政府完善全民健身的保障措施，包括監管健身設施的設備是否安全

、以及推動健身信息服務平台。



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