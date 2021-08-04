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04/08/2021 08:18

【重拳監管】官媒復刊炮轟網遊文章，惟刪精神鴉片電子毒品等表述

　　《經濟通通訊社４日專訊》官媒《經濟參考報》昨日（３日）刊登一篇長達６０００字、題
為「精神鴉片」竟長成數千億產業的文章，直指網絡遊戲就是「精神鴉片」、「電子毒品」，這
一新型「毒品」突飛猛進、發展壯大成一個巨大的產業，矛頭直指騰訊（００７００），並引述
專家意見呼籲政府出手加強監管。
　　受此消息影響，騰訊等電遊股應聲集體跳水，但午後這篇嚴詞抨擊網遊的文章被下架，新華
網等其它轉載此文的官媒亦紛紛刪文。不過，劇情在昨日傍晚再有發展，該文章已恢復，標題則
更名為「網絡遊戲長成數千億產業」，內容中亦未提及「鴉片」、「電子毒品」等詞。
　　而另一官媒中國新聞社也在昨日下午為文章引發的市場震盪降溫，發表評論稱，未成年人容
易受到外界環境影響，何況很多成年人都沉迷其中的遊戲，把責任完全推給學校、遊戲廠商或孩
子監護人的任何一方都是不道德的。
　　騰訊在昨日也迅速宣布推出保護未成年人遊戲玩家的新措施，表示將從《王者榮耀》試點，
逐步面向全線遊戲推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措。包括將執行未成年用戶在線時長
限制，非節假日從１﹒５小時降低至１小時，節假日從３小時減到２小時。未滿１２周歲未成年
人（小學生）禁止在遊戲內消費等。（ｃｔ）

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