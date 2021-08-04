【新冠肺炎】全國昨增７１宗本土確診，張家界多名公職人員被問責

《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委公布，昨日（３日）全國報告新增確診９６宗新型冠

狀病毒肺炎病例，其中７１宗本土病例，３５宗在江蘇，湖南１５宗，湖北９宗，山東６宗，雲

南３宗，河南２宗，福建１宗。此外，新增無症狀感染２７宗，其中１２宗為輸入個案，１５宗

為本土病例，河南９宗，湖北３宗，湖南３宗。昨日無新增死亡病例，新增２宗疑似病例；新增

治癒出院１３宗。

截至８月３日２４時，全國累計確診病例最新數字為９３２８９宗。累計死亡人數維持４６

３６人；現有確診病例１２４０宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８７４１３宗。目前尚在

醫學觀察４８５名無症狀感染者，其中１１８人屬本地個案。

境外輸入累計確診病例７５２９宗，累計治癒出院病例６８１６宗。現有確診病例７１３宗

，現有２宗疑似病例。

累計收到港澳台地區通報確診病例２７７７８宗。其中，香港１１９９４宗（１１７１９人

出院，２１２人死）；澳門６３宗（５４人出院）；台灣１５７２１宗（１２９２９人出院，

７９１死）。



＊防疫履職不力，湖南張家界多名公職人員被追責問責＊



湖南株洲市新增報告雲龍示範區１宗新冠肺炎確診病例，是已報告確診病例的密切接觸者。

湖南張家界市紀委３日發布《關於對新冠肺炎疫情防控工作中履職不力公職人員追責問責情況的

通報》。其中，市紀委決定免去許雄輝永定區人民政府黨組成員職務、取消副區長候選人提名資

格；免去鄧華斌市人民醫院老院區急診科主任職務。

北京市衛健委通報，北京無新增本地新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者；無新增

境外輸入確診病例、疑似病例，新增１宗境外輸入無症狀感染者，治愈出院１宗。而昨天上海無

新增本地新冠肺炎確診病例，新增２宗境外輸入病例。

廣東全省新增境外輸入確診病例２宗，均為廣州報告，分別來自馬來西亞和孟加拉國。新增

境外輸入無症狀感染者３宗。

另外，河南省新增確診病例３宗，其中境外輸入無症狀感染者轉確診１宗，本土確診病例２

宗（鄭州市２宗）；新增本土無症狀感染者９宗（鄭州市７宗、開封市１宗、駐馬店市１宗）；

無新增疑似病例。（ｃａ）

