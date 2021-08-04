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04/08/2021 09:17

【新冠肺炎】全國昨增７１宗本土確診，張家界多名公職人員被問責

　　《經濟通通訊社４日專訊》國家衛健委公布，昨日（３日）全國報告新增確診９６宗新型冠
狀病毒肺炎病例，其中７１宗本土病例，３５宗在江蘇，湖南１５宗，湖北９宗，山東６宗，雲
南３宗，河南２宗，福建１宗。此外，新增無症狀感染２７宗，其中１２宗為輸入個案，１５宗
為本土病例，河南９宗，湖北３宗，湖南３宗。昨日無新增死亡病例，新增２宗疑似病例；新增
治癒出院１３宗。
　　截至８月３日２４時，全國累計確診病例最新數字為９３２８９宗。累計死亡人數維持４６
３６人；現有確診病例１２４０宗，２宗疑似病例；累計治癒出院病例８７４１３宗。目前尚在
醫學觀察４８５名無症狀感染者，其中１１８人屬本地個案。
　　境外輸入累計確診病例７５２９宗，累計治癒出院病例６８１６宗。現有確診病例７１３宗
　，現有２宗疑似病例。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例２７７７８宗。其中，香港１１９９４宗（１１７１９人
出院，２１２人死）；澳門６３宗（５４人出院）；台灣１５７２１宗（１２９２９人出院，
７９１死）。

＊防疫履職不力，湖南張家界多名公職人員被追責問責＊

　　湖南株洲市新增報告雲龍示範區１宗新冠肺炎確診病例，是已報告確診病例的密切接觸者。
湖南張家界市紀委３日發布《關於對新冠肺炎疫情防控工作中履職不力公職人員追責問責情況的
通報》。其中，市紀委決定免去許雄輝永定區人民政府黨組成員職務、取消副區長候選人提名資
格；免去鄧華斌市人民醫院老院區急診科主任職務。
　　北京市衛健委通報，北京無新增本地新冠肺炎確診病例、疑似病例和無症狀感染者；無新增
境外輸入確診病例、疑似病例，新增１宗境外輸入無症狀感染者，治愈出院１宗。而昨天上海無
新增本地新冠肺炎確診病例，新增２宗境外輸入病例。
　　廣東全省新增境外輸入確診病例２宗，均為廣州報告，分別來自馬來西亞和孟加拉國。新增
境外輸入無症狀感染者３宗。
　　另外，河南省新增確診病例３宗，其中境外輸入無症狀感染者轉確診１宗，本土確診病例２
宗（鄭州市２宗）；新增本土無症狀感染者９宗（鄭州市７宗、開封市１宗、駐馬店市１宗）；
無新增疑似病例。（ｃａ）

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