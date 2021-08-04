【聚焦數據】７月財新中國服務業ＰＭＩ反彈至５４﹒９，勝預期

《經濟通通訊社４日專訊》中國服務業呈現強勁擴張態勢，擴張速度較６月明顯加快。最新

公布的７月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得５４﹒９，好過預期的

５０﹒５，較６月的１４個月低點大幅上升４﹒６個百分點，顯示暑期來臨及珠三角疫情結束後

服務業快速反彈。

此前公布的７月財新中國製造業ＰＭＩ下降１個百分點至５０﹒３，為２０２０年５月以來

最低。服務業ＰＭＩ的強勁增長抵消製造業ＰＭＩ放緩的拖累，７月財新中國綜合ＰＭＩ錄得

５３﹒１，較６月回升２﹒５個百分點，顯示中國整體經濟活動擴張加速。

財新中國製造業和服務業ＰＭＩ走勢與統計局一致，綜合ＰＭＩ走勢相悖。７月服務業供給

和需求連續１５個月保持擴張。７月服務業生產指數和新訂單數均較６月明顯提高。被調查企業

表示，７月國內疫情得到控制，市況轉強，顧客數量和需求得到提振，產出也同步增長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，７月製造業和服務業繼續維持擴張，供需總體向好，就業

市場穩定。製造業和服務業成本端和銷售端價格指數均位於擴張區間，尤其是原材料價格居高不

下，通脹壓力仍然較大。由於７月財新中國ＰＭＩ相關數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情暴

發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。７月底局部地區疫情料將對８月ＰＭＩ

產生負面影響。目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護

。（ｃａ）

