【新冠肺炎】台灣今日新增２０宗本土確診，無新增死亡個案

《經濟通通訊社４日專訊》台灣今日新增２１宗新型肺炎確診個案，其中２０宗本土病宗，
及１宗境外輸入個案。另外，無新增死亡個案。個案分布以新北市１４宗最多，其次為台北市５
宗、桃園市１宗。
根據台灣指揮中心公布數字，從５月１１日本土社區疫情開始，累積破１﹒４萬宗本土病宗
，超過７００宗死亡，而過去一個月來單日病宗皆無超過百宗，整體疫情趨緩。（ｊｔ）
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