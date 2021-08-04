【債務風險】永煤虛增資金８６１億被罰３百萬，網民斥犯罪成本低

《經濟通通訊社４日專訊》永煤控股去年爆發債務危機引發債市恐慌，隨即遭中證監立案調

查。根據最新刊登在上清所的《行政處罰決定書》，２０１８年１月至２０２０年１０月期間，

永煤控股將應收控股股東河南能源化工集團的往來款作為貨幣資金列報，導致其合併報表層面虛

增貨幣資金。因虛增貨幣資金共計８６１億（人民幣．下同）等資訊披露違規行為，被當局給予

警告並處以３００萬罰款，６位涉案高管也僅遭合計２３０萬元處罰。

調查發現，除了虛增貨幣資金外，永煤控股在所發行的部分銀行間債務融資工具說明書中也

存在虛假陳述，未按規定披露股權質押事項。針對處罰結果，內地網民紛紛表示看不過眼，留言

狠批判罰過低，稱「罰３００萬是罰酒３杯嗎？」、「造假８００億罰３００萬，犯罪成本太低

」、「如果做假帳都不入刑，信用就沒有救了。」等

去年１１月，永煤聲稱因流動資金緊張，「２０永煤ＳＣＰ００３」未能按期足額償付本息

，違約本息金額共計１０﹒３２億元。作為河南省最大國企河南能化的下屬核心骨干企業，永煤

控股債券違約令市場嘩然。然而翻查公司財務報告，截至２０２０年９月末，永煤控股貨幣資金

高達４００億元，且當年１０月２０日剛發行一期規模為１０億元的中票。匪夷所思的債券違約

發生後，監管正式介入調查。（ｗｌ）

