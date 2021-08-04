《陶冬天下－陶冬》解碼監管風暴和政策變化

《陶冬天下》先將結論擺出來，１）必須將三個層面的監管政策變化分開來，個別公司，整

體監管，產業政策。在不同層面的政策思維不同，動態也不同，不宜混淆。

２）整體監管層面的監管風暴，聚焦於三座大山，房地產、教育、醫療中的暴利行業。政策

出台還沒有完，但是最壞時間可能已經過去。核心思路是打破壟斷，整治暴利，關注民生。

３）產業政策觸發兩大變化，整合數據平台和支持產業冠軍。中國的政策思路正在由發展服

務業轉向發展製造業，通過進口替代補產業鏈短板。核心思路是通過內需市場，實現產業升級、

補缺。

４）這些政策變化對於市場，短期利空，中期利好，個別產業盈利模式受到衝擊，政策風險

增大，但是機會也因此而出。



在過去幾個月，升起了許多監管風暴，令人目不暇接，香港股市也因此出現了暴跌，投資者

對政策前景充滿疑惑。筆者認為，必須分開三個層面來看待政策事件，這樣才能捋清脈絡。

第一個層面是個別事件，例如個人講話、突擊上市，直接挑戰政府權威，政府施以頂級監管

制裁。這些問題對行業和整個市況的影響有限，不在此作進一步的闡述。

第二層面是政策風暴的風眼，也對大市造成強烈的衝擊。我們要問幾個問題：１）為什麼現

在密集出台監管措施？ ２）監管風暴鋒芒直向何處？背後的動機是什麼？３）什麼時候結束？



為什麼在過去幾個月密集出招？４月３０日中共中央政治局會議的公告裡，有一句很顯眼的

話，叫做「要用好穩增長壓力較小的窗口期……深化供給側結構性改革，打通國內大循環、國內

國際雙循環堵點」。中國經濟在過去十幾年積聚下了許多結構性問題，幾次希望解決這些問題，

比如房地產問題，但是每次都因為經濟的下行壓力而虎頭蛇尾草草收場。目前中國經濟已經徹底

擺脫了疫情的衝擊，總體來看經濟形勢不錯，所以政府利用這個窗口期，在過去幾個月做了不少

過去想做沒法做的監管動作。



筆者認為政府的監管鋒芒是是指向對民生關系極其重大的暴利行業，媒體稱之為三座大山：

房地產、教育、醫療。這三個部門都是關乎國計民生的基礎行業，但在資本挾持之下，出現了不

規範、不聽話舉動。房價暴漲，嚴重影響民生，製造社會分化，也給經濟帶來系統性風險。

教育原本是學校在校內做的事情，現在卻外包化了，收費昂貴，不僅成為家長沉重的財政包

袱，還侵蝕學生的課外時間。更重要的是，有沒有能力支付額外教育的費用，帶來了學生不公平

競爭，固化社會上升的通道。醫療也一樣，原本是公立醫院的事情，現在通過各種途徑變成額外

收費的項目，有錢沒錢成為老百姓能否得到有效治療的門檻。這些問題其實已經存在了一段時間

，現在趁著窗口期，一個一個解決。



中國近年的消費出現了後繼乏力的情況，因為越來越多的可支配收入被吸進了這三座大山。

中國的人口老化問題也十分嚴重，這些和居住成本、教育成本和醫療成本等切實的民生之痛有著

直接密切的關系，政府想從根本上入手，還行業之本質，解決內循環中的堵點、痛點。

除此之外，低端勞工的基本社會保障、年輕人所沉迷的游戲以及短視頻中的低級趣味也可能

被納入監管，只是提法上和監管力度上未必到「三座大山」的那個高度。



監管風暴何時結束？筆者覺得還沒有完，不過最壞時間可能已經過去。七月三十日的最近一

次政治局會議中，把「窗口期」這個提法刪除了，最高決策層開始對下半年經濟增長感到擔憂，

甚至第四季度和明年第一季度可能加大財政政策的力度。筆者認為監管政策的力度、手法恐怕也

要因此受到制約了，不過監管本身還會持續、深化。



第三個層面，是行業政策的變化，與民生沒有直接關系，但是也和國家安全有關。比如數據

安全、平台數據流打通。數據平台上的數據搜集、分析、儲存，一方面關乎國家安全，必須嚴格

管控，另一方面是未來經濟發展的動力來源，需要打通堵點，增強宏觀效率。



另外一個重要的政策趨勢是，政府將服務業降維，將製造業升維。中美之間的糾紛，有愈演

愈烈的趨勢，政府也意識到中國產業中的短板可能窒息經濟發展。副總理劉鶴最近提出全力支持

製造業的單項冠軍，值得重視。



美國的科技制裁，對中國短期的科技進步是一個打擊，但是中國有龐大的內需市場，政府也

不缺錢。以內需市場為撬點的產業升級政策已經開始，最終的目標就是進口替代。在國家安全的

大框架下，這些政策是沒得商量的。

以芯片業為例，也許中國的芯片商在尖端生產流程上遭遇重大的制約，但是已經成熟的產品

的訂單蜂擁而至。扶植不同行業、產品的製造業冠軍，是未來行業政策的大趨勢。這個趨勢之下

，過去十年的政策熱點服務業，可能不那麼熱門了，有進口替代能力的製造業受到政策上的優惠

。



再大一點的格局看，中國在從美英（盎格魯薩克森）的服務業主導模式，轉向德日的高端製

造業主導模式。明白了這一點，再看十四五規劃，用「自主科技」和「智能製造業」兩個關鍵詞

，我們就可以破題解讀了。

這些政策變化對於市場，在筆者看來短期利空，中期利好，個別產業盈利模式受到衝擊，政

策風險增大，但是機會也因此而出。２０２１年是中國的政策變局之年。《陶冬》

（本文為個人觀點，並非任何勸誘或投資建議）



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