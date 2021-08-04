《股林淘金－林家亨》理想汽車（０２０１５）的優點與缺點

《股林淘金》現時理想汽車（０２０１５）的優點：產品是混能汽車，生產成本較純電動車

平宜（若現政策不變，平宜優勢在五年後消失），若現政策不變，因現時中國的充電樁數量仍未

普及，未來３、４年混能車仍可快速增長，應比小鵬、蔚來更快實現年度盈利。故今年７月份其

出車輛比小鵬及蔚來更多，因為價格更便宜。

理想汽車的缺點：混能汽車是過渡性產品，本土市場更年期約在２０２５－２０２７年到臨

，混能汽車由現今至到２０２７年的生產成本不會顯著下降，但電能車中的電池生產成本到了

２０２７年便有顯著下降，若理想不快速轉型，便是死路一條。理想自己本身沒能力╱技術生產

電池，要依賴其他公司的供應，產品成本的穩定性是其風險之一。純電車的更年期遠在２０３５

年之後，故其中，長線投資值博率比混能車更好。另外，比亞迪（０１２１１）也有生產混能車

秦Ｐｌｕｓ ＤＭ－ｉ，性能更優於理想ＯＮＥ之混能車，故在中、長線的投資值博率而言，是

低於比亞迪的。

假若認購理想汽車，只適宜於投機短線現金認購，絕不宜孖展認購，因為今次理想汽車在香

港上市並沒有任何基石投資者參與，即使買中，升幅也不會吸引。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者持有上述比亞迪股份



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