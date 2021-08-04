《全球視野－胡一帆》嚴監管環境下的應對之策

《全球視野》中國擴大並強化監管行動，令一些行業以及整個市場都備感壓力。雖然估值有

所下行，但盈利前景依然穩固，且貨幣寬鬆舉措為信貸增長帶來支持。那麼投資者應該如何看待

中國市場：逢低買入還是等待不確定性迷霧消散？



我們建議雙管齊下 逢低買入監管風險較小的行業（綠色科技、耐用消費品、能源），同

時規避目前受到監管嚴格審查的板塊（房地產、醫療保健、互聯網）。此外，目前境內股市看起

來比境外中國股更具吸引力。

我們認為逢低買入科技股的時機還不成熟，因為判斷監管風暴的影響是否已計入股價還為時

太早。築底可能還需要數月時間。

互聯網板塊最終應該會復甦，因其業務模式未有改變，教培行業則面臨截然不同的局面，可

能面臨嚴峻而持久的行業轉型，投資者在未來一段時間應該遠離教育股。



＊最新監管舉措＊



中國監管部門在７月初責令國內某網約車巨頭的應用程式（Ａｐｐ）從Ａｐｐ商店下架，稱

其收集資料的方式違規，並宣布就對赴海外上市的首次公開發行（ＩＰＯ）可能涉及的敏感性資

料問題展開審查，此舉頗出乎市場預料。這表明中國對資料收集展開全面監管行動，令科技板塊

再添壓力。

中國出台（或準備出台）一系列相關法律法規後，加強了對網路安全的監管。這些劍指科技

企業的法規對整個行業產生了廣泛影響，因許多公司的業務模式圍繞資料變現展開。這種監管環

境也反映出中國有意糾正數字經濟領域的不當做法。

最近，監管部門再次祭出震動金融市場的行動。７月２４日，國務院正式公布針對校外培訓

機構的「雙減」政策。該政策涵蓋一系列整頓教培行業的措施，例如減輕學生的作業負擔，提高

教育品質，提升課後延時服務，教育服務標準化等。

然而最關鍵的變化包括：學科類培訓機構必須轉型為非營利機構，不得上市融資或引入境外

資本，嚴禁資本化運作，不得投放廣告，禁止在節假日及寒暑假開展學科類培訓等。「雙減」政

策首先將在十幾個城市試點，包括北京、上海、瀋陽、廣州等，之後將推廣至全國實施。



＊下一步發展＊



海外上市中國股（ＭＳＣＩ中國）自２月峰值大跌２７％，僅７月１９日當周的跌幅即深達

１０％。投資者對中國市場的信心產生了動搖。目前境外中國股的遠期市盈率在１３﹒８倍，較

全球股市（ＭＳＣＩ所有國家世界指數）的２０﹒２倍折價３０％以上。

投資者顯然預期監管風暴還將持續，我們也認為監管行動尚未結束。嚴監管首先對準的是互

聯網巨頭，涉及反壟斷、金融科技以及最近的資料安全議題。納入行業律師與企業意見的更多法

規有可能很快推出，例如工信部已宣布對互聯網行業進行為期半年的專項整治行動。但我們並不

認為新法規會比對教培行業更嚴厲，在大多數情況下互聯網公司的商業模式依然完好。中長期而

言，大型科技公司因其高效的運營效率、龐大的規模及使用者網路，而有望保住絕大部分市場份

額。

針對教培行業的超預期嚴格監管順應了社會大眾的關切，例如出生率下降、不平等加劇。由

於居高不下的醫療和住房成本也是導致出生率低迷的重要原因，這使得醫療保健和房地產等敏感

行業可能成為監管的下一目標。事實上，政府已出台針對這兩個行業的改革措施，旨在為居民提

供更多可負擔的住房與醫療服務。不過，我們認為這些行業新規的範圍應該會遠小於「雙減」政

策。

因此，我們認為目前的監管環境還看不到拐點。投資者需密切關注上述的行業發展動態。材

料（尤其是大宗商品）以及銀行板塊短期內可能受到監管審查，但程度應該比互聯網和教育行業

要輕。綠色科技、耐用消費品和服務以及能源行業面臨的監管風險應該較低。

《瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆》



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