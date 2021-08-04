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04/08/2021 17:40

【新冠肺炎】孫春蘭：近期疫情多點散發，發展趨勢具不確定性

　　《經濟通通訊社４日專訊》國務院聯防聯控機制今日在京召開電視電話會議，中央政治局委
員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要進一步提高責任感，緊急動員、緊急行動
起來，克服鬆懈麻痹思想，落實「四早」要求和「四方責任」，從嚴從緊落實各項防控措施，堅
決遏制疫情擴散蔓延，守住來之不易的防控成果。
　　孫春蘭指出，近期國內出現多點散發疫情，發展趨勢具有不確定性。各地要把疫情防控作為
頭等大事，指揮體系２４小時保持運行，沒有發生疫情時關鍵抓「防」，發生疫情後處置要「快
」，迅速切斷傳播途徑和鏈條。外防輸入一刻也不能放鬆，堅決守住機場、港口、陸路口岸等各
個關口，入境人員和貨物要與國內人員活動場所物理隔離，高風險崗位人員要閉環或封閉管理，
工作期間避免與家庭成員和社區群眾接觸。
　　要嚴格落實首診負責制，第一時間發現報告，按照「先管再篩」原則，及時集中隔離重點人
群，密接者的區域協查工作必須在２４小時內完成。在全國組織開展院感防控專項排查行動，對
不符合院感防控要求的限時整改，整改不到位的堅決關停。要及時發布疫情信息，提醒風險人群
主動檢測、自覺報告，切實承擔起疫情防控的社會責任。（ｗｌ）

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