【新冠肺炎】孫春蘭：近期疫情多點散發，發展趨勢具不確定性

《經濟通通訊社４日專訊》國務院聯防聯控機制今日在京召開電視電話會議，中央政治局委

員、國務院副總理孫春蘭出席會議並講話。她強調，要進一步提高責任感，緊急動員、緊急行動

起來，克服鬆懈麻痹思想，落實「四早」要求和「四方責任」，從嚴從緊落實各項防控措施，堅

決遏制疫情擴散蔓延，守住來之不易的防控成果。

孫春蘭指出，近期國內出現多點散發疫情，發展趨勢具有不確定性。各地要把疫情防控作為

頭等大事，指揮體系２４小時保持運行，沒有發生疫情時關鍵抓「防」，發生疫情後處置要「快

」，迅速切斷傳播途徑和鏈條。外防輸入一刻也不能放鬆，堅決守住機場、港口、陸路口岸等各

個關口，入境人員和貨物要與國內人員活動場所物理隔離，高風險崗位人員要閉環或封閉管理，

工作期間避免與家庭成員和社區群眾接觸。

要嚴格落實首診負責制，第一時間發現報告，按照「先管再篩」原則，及時集中隔離重點人

群，密接者的區域協查工作必須在２４小時內完成。在全國組織開展院感防控專項排查行動，對

不符合院感防控要求的限時整改，整改不到位的堅決關停。要及時發布疫情信息，提醒風險人群

主動檢測、自覺報告，切實承擔起疫情防控的社會責任。（ｗｌ）

