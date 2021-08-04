【聚焦人幣】中央結算：７月境外機構增持人幣債券逾７５３億元

《經濟通通訊社４日專訊》中央結算公司今日發布的７月債券托管量數據顯示，當月，境外

機構的人民幣債券托管面額為３３７５１﹒８７億元（人民幣．下同），較６月增加

７５３﹒５２億元，這一增持規模為５個月以來最大。

７月，債券通新入市境外機構投資者２６家。截至７月底，債券通匯集了來自全球３４個國

家和地區的２６７３家境外機構投資者，全球排名前１００的資產管理公司中有７８家完成債券

通備案入市。（ｗｌ）

