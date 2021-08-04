【ＦＯＣＵＳ】監管重拳終極目標，劍指取代美國秩序

【ＦＯＣＵＳ】教育、地產、網遊、算法……中國最高層的監管重拳接連出擊，引發行業巨

頭、估值明星紛紛跌下神壇，「新經濟」神話灰飛煙滅。市場開估下一個政策準心瞄準目標之餘

，看清楚北京一系列動作背後的大戰略－－取代美國秩序，無疑更顯關鍵。



＊地緣角力升級，消費互聯網顯不合時宜＊



從螞蟻世紀ＩＰＯ臨門倒灶，到中概股血流成河，再到「股王」股價自高位回吐近半，足見

華爾街及一眾資本根本難入北京法眼。監管重拳頻出，固然是搬開房地產、教育及醫療這「三座

大山」，借窗口期進入實際操作階段；再想深一層，恐跟中美冷戰重燃脫不了關係。

自拜登６月在Ｇ７峰會期間將中美之間婉轉定義為民主國家和獨裁政府的競爭，面對日益緊

繃的地緣政治角力，中國消費互聯網行業的蓬勃顯得不合時宜。在線網購、遊戲課金、流量造神

，乃至年輕人爭相進入互聯網公司或夢想成為網紅……都不能令國家成為科技領域的領先者。

要實現２０４９年全面建成「社會主義現代化強國」目標，搶佔從人工智能到量子計算的第

四次工業革命的制高點，削弱美國借資本、技術等遏制中國發展的影響力，進而取代美國秩序，

才是大戰略。



＊美歐同祭產業政策，智能製造成主戰場＊



變局之下，即使在休閒、消費取代工業、國防成為「科技」代名詞的美國（如ＦＡＮＮＧ）

，一直受西方詬病的產業政策同捲土重來。國會山６月通過以５２０億美元用於半導體研發的一

項直接行業補貼，為史上首次；歐盟亦提出到２０３０年前將自身的半導體生產能力和市場份額

提高一倍，投入或達２００億歐元。

而在中國，國務院副總理劉鶴近日再指，技術性中小企業要以「專精特新」為方向，成為掌

握獨門絕技的「單打冠軍」或者「配套專家」，尤其是以生產零部件、設備以及材料為主的製造

業上游核心技術環節。

當生存和自強壓倒娛樂和便利，重心從智能消費到智能製造的行業大洗牌才剛剛開始，而過

往以平台流量、網絡效應獲得高溢價，而非實際生產力增值的公司，會否從山腰跌回山腳？耐人

尋味。

