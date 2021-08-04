【重拳監管】官媒「精神鴉片」論相關股暴跌，花旗稱市場反應過度

《經濟通通訊社４日專訊》新華社主管的《經濟參考報》昨日早上發文批評網絡遊戲，並以

「精神鴉片」和「電子毒品」來形容，事件觸發市場動盪。文章一度下架但其後刪除「精神鴉片

」等表述後，同日傍晚再重新上載文章，並改題為《網絡遊戲長成數千億產業》。

花旗發表點評稱，市場對文章反應過度；鑒於近期對互聯網行業的監管審查收緊，任何真實

或不真實的消息都可能給市場帶來恐慌的「拋售」壓力。花旗稱，對未成年用戶的保護並不新鮮

。２０１７－２０１８年以來，各大遊戲公司都在實施包括「健康遊戲體系」在內的多項措施，

以確保遵守相關法律法規和政策。

花旗還稱，自２０１８年中國監管重構遊戲審批程序後，審批工作已經變得前後一致、有序

。此外，騰訊（００７００）等遊戲公司不斷升級保護和驗證系統，以防止出現任何不當行為的

漏洞。

花旗並稱，據騰訊披露２０２０年第四季度，１８歲以下和１６歲以下未成年人佔中國網絡

遊戲總收入的６％和３﹒２％；估計未成年人為網易遊戲收入的貢獻佔比，也是一個較低的個位

數百分比。花旗又認為，無端拋售可能會增加買入機會。（ｃａ）

