《投資智慧－鄧聲興》監管矛頭指向遊戲股，政策風險大宜避開

《投資智慧》近日，內地加強對多個行業的監管，接二連三推出行業整頓政策，包括教育行

業的「雙減」措施、網絡餐飲平台外賣送餐員權益保障、監管目前短視頻網絡平台禁止未成年人

在線上直播出現等，惹得市場憂慮氛圍低迷，相關股份應聲下跌。現如今又將矛頭指向遊戲類股

。中辦、國辦印發「關於進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見」，要求

引導學生合理使用電子產品，控制使用時長，防止網絡沉迷。官媒《經濟參考報》也應聲刊登一

則長達６０００字的報道，直指網絡遊戲就是「精神鴉片」、「新型毒品」，特別點名騰訊

（００７００）旗下手遊「王者榮耀」。並稱這一「新型毒品」突飛猛進壯大成一個巨大的產業

，對未成年人生理和心理的雙重負面影響，並引述專家意見呼籲政府出手加強監管。雖午後官媒

突然刪除此篇報道，但仍惹市場作出恐慌性拋售，一眾遊戲股跌幅明顯。



遊戲行業近年來發展十分迅猛。２０２０年全球移動遊戲市場規模出現明顯增長，整體增量

接近２００億美元，同比增長２５﹒６％，達到８６３億美元。中國大量企業和產品也都瞄準海

外市場，自主研發移動網絡遊戲海外市場實際銷售收入大幅增長，預計超１３０億美元，實現同

比增幅超４８％。單看中國內地，２０２０年中國遊戲用戶數量保持穩定增長，用戶規模達

６﹒６５億人，按年增長３﹒７％。遊戲市場實際銷售收入２７８６﹒８７億元（人民幣．下同

），按年增長２０﹒７１％。其中，手機遊戲行業在２０２０年的總收入為２０９７億元，增長

３２﹒６１％，佔總收入的７５﹒２４％。而騰訊２０２０年網絡遊戲收入為１５６１億元，佔

中國遊戲市場總收入的一半以上，其中「王者榮耀」又是騰訊集團最賺錢的遊戲。儘管騰訊以「

王者榮耀」為試點推出「雙減、雙打、三提倡」的七條新舉措，但可能仍難逃監管之手。與此同

時，在此特意提醒廣大股民，行業政策風險大，要多加留意避開政策打壓風險。



《意博資本亞洲有限公司執行合夥人 鄧聲興》（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份

）



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