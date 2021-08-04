《拆局麒想－林嘉麒》國家政策簡單易明，不低撈中箭股要買受惠股

《拆局麒想》同一篇文章收回改一個新題再發，市場即刻展現活力。《經濟參考報》由「精

神鴉片」變為「長成數千億產業」用字１８０度改變，瞬即令騰訊股價翻生。事實上，文章在周

二（３日）上午被刪後，市場氣氛漸變正面，下午重新上架，內容中並未提及「鴉片」、「電子

毒品」等表述，幸好同日下午有另一官媒中國新聞社也為文章引發的市場震盪降溫，發表評論稱

，未成年人容易受到外界環境影響，何況很多成年人都沉迷其中的遊戲，把責任完全推給學校、

遊戲廠商或孩子監護人的任何一方都是不道德的。同日，多間上市公司乖乖聽命，騰訊

（００７００）公告將從《王者榮耀》遊戲開始試點新舉措，加強對未成年人保護；網易

（０９９９９）亦宣布，啟動「２０２１年暑期未成年網絡環境專項整治」活動，針對未成年人

遊戲時間、遊戲消費也進行合理限制，再升級防沉迷系統。無疑，官媒的行動加上企業的合作，

令事件緊張情況有所紓緩。問題是，網遊的監管是單一事件，還只是中央政策的冰山一角？



要拆局不難，自今年百年黨慶後，幾乎每個星期都有新政策推出，明顯國家施行政策的權力

是在資本市場之上，這是第一個重點。首先，今年是國家新一個五年計劃。早於年初，國家已表

明「十四五」規劃是開啟社會主義現代化建設新征程的第一個規劃，指出規劃將「緊緊」圍繞新

發展階段、新發展理念、新發展格局謀篇布局，構建了從格局到理念到思路再到重大工程、重大

改革、重大政策的貫通體系，簡化市場主體發揮作用，突出政府責任，提出實實在在的舉措。近

月政策出台的「緊」、言論批評甚至到措施的「重」、如何具體的「實實在在」的白字黑字寫出

來，在近月表露無遺。作為國民，我們也不要妄想會否有喘氣空間。以往國家政策是制定大方向

，然後由地方政策或有關部門各自演繹，結果是效果成疑，實質作用不大，沒有改變甚麼。



現在，從一直以來監管最嚴的內房去看，藍光發展、恆大的債務問題一刀切不手軟，沒有大

到不能倒的考慮；過萬億產業價值的教育企業面對雙殺，一直存在的補習文化社會惡習要禁，到

近日官媒討伐打機的暑假社會問題等，也是以十四五的宗旨作為出發點，是沒有餘地的重大改革

。而新政早已在各行各業出現，中箭的除了內房、平台經濟、支付金融、大數據、音樂、娛樂、

廣告、視頻、網約車、教育、網遊、電視電影等，還有民生相關的：限價，以國家儲備降價、或

者直接下達限價令等，資源價格、房地產、食品、醫藥等。投資者全部碰不得，要避開中箭以免

中伏。



要找有國策支持，除了一直支持新能源發展，再新能源發電、電動車發展，可留意有益身心

的傳統概念股。國務院最新印發《全民健身計劃（２０２１－２０２５年）》，明確，到

２０２５年，全民健身公共服務體系更加完善，更加便行，經常參加體育鍛煉人數比例達到

３８﹒５％，每千人擁有社會體育指導員２﹒１６名，帶動全國體育產業總規模達到５萬億元人

民幣。明確新建或改擴建２０００個以上體育公園、全民健身中心、公共體育場館等健身場地設

施，補齊５０００個以上鄉鎮（街道）全民健身場地器材，配建一批群眾滑冰場，數位化升級改

造１０００個以上公共體育場館，體育股即刻爆升放煙花。大戶現在投資選擇已不多了，體育股

有國策支持當然急急去追。其實，人人都知阿媽是女人，阿爸阿媽阿爺希望我們做甚麼，就會有

政府支持，例如：健康飲食、閱讀文化、文藝娛樂、健康生活都是未來投資主題。亦正因此，板

塊的走勢會出現極端的走向。有政策利好的會愈走愈強，就算調整，幅度也不多，散戶會常呻無

位買，或追到氣咳；相反，政策利淡的會愈走愈弱，愈溝愈低的可憐局面。散戶為何輸錢多？皆

因散戶喜愛撈底。寧買當頭起，就是個投資硬道理。《獨立股評人 林嘉麒》



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