《樓市亮話－湯文亮》即將脫胎換骨的中環中心

《樓市亮話》當李嘉誠先生出售中環中心時，不少評論員譏笑那些買家和與誠哥對賭一定輸

死，三年過去，香港雖然受到社運與疫情蹂躪，不少甲廈呎價下跌超過兩成，但中環中心呎價仍

然可以保持，甚至不跌反升，相信有不少評論員大跌眼鏡，箇中原因就是物業投資者知道中環中

心即將脫胎換骨。



有老友問中環中心前景，我只能話樂觀，最低限度比香港經濟環境樂觀，因為中環中心即將

脫胎換骨，老友問我是否暗示誠哥是否睇錯市，當然不是，而事實上誠哥若不出售，中環中心就

不可能脫胎換骨。



中環中心以往的租客大多數是替長實服務的公司、物料供應商，國際知名度不高，租中環中

心會是俾面派對，當誠哥賣走中心之後，那些公司自然會搬離，或者會搬到長實其他甲廈，例如

長江中心，而新城電台就搬去黃埔花園，雖然一時之間空置率急升，但不同新買家有不同租客，

比長實單打獨鬥好得多，三年過去，即使在社運及疫情下，仍然有不少國際╱國內知名公司進駐

中環中心，當新舊交替完成，中環中心有機會變成一級名廈，所以，中環中心的新業主並不是與

誠哥對賭，而是一個雙贏局面。《紀惠集團副主席及行政總裁 湯文亮》



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