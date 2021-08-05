《缸邊嫺談－黃惠嫺》內地實施三孩生育政策，相關概念股料受惠

《缸邊嫺談》現時全球多個國家特別是已發展國家，均面臨人口兩極化的問題。隨著經濟持

續增長，各地生活及生育成本高企，國民生育意願不高，出生率因而下降。人口老齡化及出生率

低的問題持續，衍生的人口兩極化及人口衰退問題給社會帶來各種挑戰，例如老年撫養比率的上

升，就有可能導致經濟增速放緩。

中國國家統計局（「統計局」）於今年５月１１日公布全國第七次人口普查結果，數據顯示

內地人口增速放緩，過去１０年間年均增長率為０﹒５３％，較前一個１０年下降了０﹒０４個

百分點；２０２０年內地的出生人口為１２００萬，較２０１９年的１４６５萬減少２６５萬，

同比下跌１８％，較２０１６年全面實行「二孩政策」時減少３３％，內地育齡婦女總和生育率

（即一名婦女一生中生育子女的總數）為１﹒３，低於國際認為會跌入低生育率陷阱警戒線

１﹒５的水平（根據聯合國人口基金於４月１４日公布的最新報告，全球總和生育率平均值為

２﹒４）。統計局局長寧吉喆分析指出，人口增速放緩及出生率下降，主要是由於育齡婦女特別

是處於生育旺盛時期的女性人口持續下降，還有在教育水平提高下人們普遍推遲生育年齡，加上

生養成本高昂，亦令夫妻生育意願有所減退，進而導致出生人口規模縮減。



＊內地出台《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》＊



為優化內地人口結構，解決出生率下降的問題，中國國務院於７月２０日發布《關於優化生

育政策促進人口長期均衡發展的決定》（「決定」），當中提出實施一對夫妻可以生育三名子女

的政策，並取消社會撫養費（或稱超生罰款）等制約措施、清理和廢止相關處罰規定，實施配套

積極支持生育措施。決定提出了未來１４年內的多項目標：到２０２５年，基本建立積極生育支

持政策體系，服務管理制度基本完備，優生優育服務水平明顯提高，加快建設普惠托育服務體系

，令生育、養育、教育成本得以下降，生育水平適當提高，出生人口性別比例趨於正常，人口結

構逐步優化，人口素質進一步提升；到２０３５年，促進人口長期均衡發展的政策法規體系加以

完善，服務管理機制高效運轉，生育水平更加適度，人口結構進一步改善。決定強調，要組織實

施好三孩生育政策，加強政策調整有序銜接，強化組織實施保障。

決定提出多項三孩生育配套支持政策，當中較為值得留意的包括：取消社會撫養費等制約措

施；提高優生優育服務水平，保障孕產婦和兒童健康；為發展普惠托育服務體系，建立健全支持

政策和標準規範體系；發展智慧托育等新業態，培育托育服務、乳粉奶業、動畫設計和製作等行

業民族品牌；為降低生育、養育、教育成本，完善生育休假與生育保險制度，並加強稅收、住房

等支持政策。



＊放寬計劃生育政策的成效＊



其實，內地政府早已根據人口發展變化形勢，逐步調整及完善生育政策，於「十三五規劃」

時期全面放鬆實施了超過３０年的「一孩政策」。內地於２０１３年年底公布「單獨二孩」政策

（即其中一方是獨生子女的夫婦可生育兩個孩子），至２０１５年１０月，中央再進一步開放生

育政策，宣布於２０１６年１月１日起正式實施「全面二孩」政策。

從第七次全國人口普查數據來看，目前內地０－１４歲少兒人口佔比由２０１０年的

１６﹒６％提高到２０２０年的１７﹒９５％。由於生育政策調整的原因，內地出生的二孩數目

累計達１０００多萬人，二孩佔出生人口總數的比例由２０１３年的３０％左右上升至近年的

５０％左右。

在決定公布後，中國國家衛生健康委人口監測與家庭發展司司長楊文莊表示，在２０１６年

「全面兩孩」政策實施後，有相當比例的家庭「想生不敢生」，排名前三的原因包括經濟負擔重

、兒童無人照料，以及女性難以平衡家庭與工作等。養育成本增長，是當下家庭面臨的主要矛盾

，令教育、住房、就業等相關經濟社會政策成為影響生育抉擇的關鍵。決定明確將配套支持措施

和三孩生育政策作為一個整體組合提出，要求將婚嫁、生育、養育、教育作一體化考慮，因而推

出了提高優生優育服務水平、發展普惠托育服務體系、降低生育養育教育成本等配套支持措施。

實際上，內地政府於「十四五規劃」中亦有提及制定人口長期發展策略、優化生育政策與增

強生育政策的包容性，以及發展普惠托育服務體系，以降低生育、養育、教育成本，促進人口長

期均衡發展，提高人口素質。為達至「經濟內循環」有效運作，相信在「十四五」期間內地政府

將積極解決出生率下降的結構性問題，並出台更多具針對性的政策。預期在三孩政策全面落實後

，將利好與生育、母嬰、兒童相關的醫療、保健、發展等類別股份。

《工銀亞洲證券業務部分析員 黃惠嫺》



＊筆者為證監會持牌人士，並無持有三孩概念股板塊相關的股份



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

