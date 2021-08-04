【企業盈喜】華津（０２７３８）料中期虧轉賺最多５５００萬人幣

《經濟通通訊社４日專訊》華津國際（０２７３８）公布，預期截至６月３０日止中期綜合

淨利潤介乎５０００萬元（人民幣．下同）至５５００萬元，去年同期則錄得綜合淨虧損約

１４００萬元。

該集團指，轉虧為盈主因位於古井鎮新生產廠房生產效率提升，產量及銷售訂單增加導致期

內收入及毛利增加。

該集團預期於本月下旬公布業績。（ｗｈ）

