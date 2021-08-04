【企業盈喜】香港華人（００６５５）料中期虧轉賺最少１﹒５億元

《經濟通通訊社４日專訊》香港華人（００６５５）公布，預期截至６月３０日止中期純利

不少於１﹒５億元，去年９月３０日止中期虧損約５﹒８５億元。

該集團指，轉虧為盈主因期內合營企業財務資產之公平值收益，而於去年則確認其投資物業

之公平值虧損。

該集團將於本月底公布業績。（ｗｈ）

