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即市新聞

04/08/2021 08:03

阿里巴巴（０９９８８）第二季純利逾４５１億人幣，同比降５％

　　《經濟通通訊社４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布，截至６月３０日止第二季度盈利
約４５１﹒４１億元（人民幣．下同），按年跌５％，每股盈利２﹒０８元，非公認會計準則淨
利潤４３４﹒４１億元，同比增長１０％，主要由於權益法核算的投資收益同比增長。
　　該集團指，收入約２０５７億元，同比增長３４％，全球年度活躍消費者截至６月底止１２
個月期間達到約１１﹒８億名，較３月底止１２個月增加４５００萬名，其中９﹒１２億消費者
來自中國市場，以及Ｌａｚａｄａ、速賣通、Ｔｒｅｎｄｙｏｌ和Ｄａｒａｚ服務的２﹒６５億
海外消費者。
　　該集團指，經營利潤３０８﹒４７億元，同比下降１１％。經調整ＥＢＩＴＤＡ同比下降
５％至４８６﹒２８億元，經調整ＥＢＩＴＡ同比下降８％至人民幣４１７﹒３１億元，同比減
少主因對社區商業平台、淘特、本地生活服務及Ｌａｚａｄａ等策略領域的投入以把握增長機遇
，以及對閑魚及淘寶直播等內地零售市場中增長業務投入的增加和支持商家的舉措。該集團指，
於６月底現金、現金等價物和短期投資金額約４７０８億元，比３月底止下降約２８億元。
（ｗｈ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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