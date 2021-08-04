《日入而息》長建中期多賺５％，電能多賺一成，澳門暫不關閉賭場

《今天重點》﹡電能實業（００００６）中期多賺１１％至２５﹒０９億元，派中期息

０﹒７８元；電能上半年英國業務溢利升約３３％，香港業務溢利升約

９％

﹡長江基建（０１０３８）中期多賺５﹒３％至３０﹒１億元，中期息

０﹒６９元

﹡傳瑞房分拆中國新天地在港上市，籌至少３９億元

﹡澳門全民檢測大排長龍，逾１５００樣本暫未發現陽性；澳門健康碼系統恢

復正常，全民核檢需提前預約；澳門部分娛樂場所明日凌晨起關閉；賀一誠

稱現階段無意關閉賭場，爭取１４日內控制疫情

﹡本港新增２宗輸入個案，澳門患者密切接觸者周一來港

﹡７月財新中國服務業ＰＭＩ反彈至５４﹒９，勝預期

﹡《王者榮耀》升級系統：未成年人禁充值日限玩１小時



《即日市況》﹡恆指高收２３１點報２６４２６，科指升１６２點報６８５９



《深滬股市》﹡滬綜指收升０﹒８５％成交續回落，半導體、有色領漲



《美元匯價》﹡觀望非農數據，美匯續９２附近爭持；歐元最新報１﹒１８５５╱５６，日

圓最新報１０９﹒０８╱１１



《公司業績》﹡電能實業（００００６）中期多賺１１％至２５﹒０９億元，派中期息

０﹒７８元

﹡大酒店（０００４５）中期虧損收窄至４﹒５２億元，不派中期息

﹡理文化工（００７４６）中期純利按年升２﹒８倍至５﹒９億元，派息２６

仙

﹡理文造紙（０２３１４）中期多賺４５％至１９﹒４億港元，中期息１５仙

﹡協合新能源（００１８２）中期純利升６％至４億元人民幣，不派息

﹡華僑銀行上半年純利按年升８６％至２６﹒６億坡元

﹡首創鉅大（１３２９）中期虧損收窄至１９８０萬人幣，不派中期息

﹡ＴＯＭ集團（０２３８３）中期虧損收窄至６１８３萬元，不派息

﹡首創置業（０２８６８）中期純利按年跌７３﹒４％，不派中期息

﹡長江基建（０１０３８）中期多賺５﹒３％至３０﹒１億元，中期息

０﹒６９元

﹡珩灣科技（０１５２３）中期純利增８１﹒５％，派中期息５﹒３２港仙

﹡盈大地產（００４３２）中期虧損擴大至４﹒２億元，不派中期息



《公司資訊》﹡電能（００００６）上半年英國業務溢利升約３３％，香港業務溢利升約

９％

﹡大酒店（０００４５）次季香港半島酒店平均可出租客房收入按年升約

１﹒７倍

﹡艾德韋宣（０９９１９）結合新增的直播電商，提供互動式數據績效營銷；

與香港置地合作明年落實，料全年毛利率維持２８％

﹡民營連鎖醫美集團伊美爾醫美科技赴港上市

﹡傳瑞房分拆中國新天地在港上市，籌至少３９億元

﹡快手（０１０２４）海外短視頻應用Ｚｙｎｎ將於本月２０日停止服務

﹡阿里巴巴（０９９８８）股份回購計劃增至１５０億美元，為有史以來最大

規模；張勇稱阿里將積極按各法規政策要求，履行平台責任和義務

﹡香港電訊（０６８２３）拍住賞帳戶用消費券被扣錯錢將在一周內安排退款

﹡時代中國（０１２３３）首７個月合同銷售５３２﹒７億元人民幣，按年升

３１﹒７％

﹡第一太平（００１４２）旗下ＭＰＩＣ中期盈利按年升２﹒４倍

﹡凱知樂（０２１２２）與騰訊視頻及原力動畫合作的真人動畫劇集上線

﹡創科實業（００６６９）獨立非執行董事張定球於上月３１日辭世

﹡嘉里物流聯網（００６３６）推出自控貨運網絡，連接亞洲與美洲空運樞紐

﹡遠大住工（０２１６３）Ｈ股全流通計劃獲中證監批准

﹡大新銀行（０２３５６）上半年ＶＩＰ銀行服務個人平均投資資產增５５％

﹡上坤地產（０６９００）首７個月合約銷售金額為１８０﹒３億元人民幣

﹡東建國際（００３２９）附屬東建資產管理獲頒發第１類證券交易牌照

﹡美的置業（０３９９０）首７個月合同銷售金額按年升５９％至９３０﹒８

億元人民幣

﹡中國能源建設（０３９９６）附屬簽俄羅斯瓦燃氣蒸汽聯合循環電站項目

ＥＰＣ合同

﹡信利國際（００７３２）７月營業額約１９﹒２億元，按年升約０﹒８％

﹡中銀航空租賃（０２５８８）自有飛機利用率９９﹒６％

﹡銀城國際控股（０１９０２）７月總合約銷售額升３６﹒５％至１０﹒４億

元人民幣

﹡據報新特能源（０１７９９）擬配股籌最多１０﹒３億元

﹡哈爾濱電氣（０１１３３）委任沈同為高級副總裁

﹡渤海銀行（０９６６８）謝凱及靳超副行長任職資格已獲中國銀保監會核准

﹡和諧汽車（０３８３６）獲一國有投資機構購買不少於５３００萬股公司股

份



《國企紅籌》﹡龍源電力（００９１６）７月發電量按年增３８﹒４％

﹡中集安瑞科（０３８９９）子公司斥５﹒２９億元人民幣收購豐順船舶資產



《神州民企》﹡雅居樂（０３３８３）７月份預售金額按年跌２３％至８２億元人民幣



《中國要聞》﹡７月財新中國服務業ＰＭＩ反彈至５４﹒９，勝預期

﹡據報深圳籌備數據交易所，預計今年底可開始交易

﹡中儲糧周五將拍賣近２７萬噸進口玉米

﹡四川鼓勵各地建育兒補貼制度，加大養老托育服務投資

﹡字節跳動否認籌劃布局信用服務業務

﹡特斯拉高端車型Ｍｏｄｅｌ Ｓ中國售價再次上調

﹡人行營管部表示支持北京集成電路等領域優質企業上市

﹡中宣部表示開展打擊新聞敲詐和假新聞專項行動

﹡商務部表示加大對俄新能源車出口，探討基礎設施合作

﹡上海將集中出讓今年第二批共２３幅宅地

﹡上海銀行將設千億人幣資金支持滬重點產業發展

﹡上半年內地規模以上有色金屬企業利潤創歷史新高

﹡中汽協表示７月汽車行業銷量預估同比跌１３﹒８％

﹡海南本月起實行離島免稅商品溯源管理

﹡大家財險將受讓安邦財險到期無法兌付保單業務

﹡多地監管部門引導消費金融公司下調利率至２４％

﹡發改委開展煤炭保供穩價專題調研，督促保障電煤供應

﹡報告表示中國成為數字貨幣相關犯罪重要參與者

﹡永煤虛增資金８６１億被罰３００萬，網民斥犯罪成本低

﹡人行１００億逆回購利率持平，今零投放零回籠

﹡外交部就ＢＢＣ涉河南暴雨報道提嚴正交涉

﹡河南銀保監表示本次災害保險業初步估損１１２﹒２億元

﹡交通銀行攜手京東推出２０００萬元數字人民幣禮包

﹡本田、日產７月在華汽車銷量大降，豐田銷量小幅上升

﹡據報山東要求民營煉廠停止原油進口配額交易



《寶島快訊》﹡台股收升０﹒４％，報１７６２３點



《其他消息》﹡鄭若驊稱《反外國制裁法》列基本法附件三言之尚早

﹡工聯會建議政府設緊急失業支援計劃

﹡民主黨不參與選委會選舉，９月決定是否參選立法會

﹡選委會正式投票人登記冊明日發表，增至７９７１人

﹡本港第二季食肆總收益價值按年升９﹒９％，中止八季連跌

﹡本港７月ＰＭＩ跌至５１﹒３，外貿需求未擺脫疫情衝擊

﹡傳中小銀行按揭轉積極，增回贈吸客

﹡深股通額度全日用６２億元，陸股通連續六日淨流入；滬股通額度全日用近

３６億元，陸股通淨流入５５億元

﹡羅兵咸永道表示上半年中國併購活動交易量創歷史新高

﹡藥房商會表示涉收手續費藥房已交還八達通機

﹡外電表示德銀將恢復香港ＩＰＯ保薦人資格

﹡天星銀行推中小企貸款沙盒測試，提供２４個月還息不還本優惠

﹡消費券帶動八達通業務，新增商戶超過２萬個



《大國博弈》﹡王毅斥個別國家挑撥中國和東盟關係成南海最大攪局者



《東京奧運》﹡場地單車女子凱林賽，李慧詩晉身半準決賽

﹡中國兩名金牌得主戴毛澤東章，國際奧委會：仍待解釋

﹡再多２７宗與奧運有關確診，４名希臘泳手屬群組感染

﹡場地單車女子凱林賽，李慧詩小組第三稍後出戰復活賽

﹡臨時郵局成為奧運村景點

﹡場地單車凱林賽，李海恩未能晉身第二輪比賽

﹡場地單車凱林賽復活賽，李慧詩以第一名晉身半準決賽



《重拳監管》﹡《王者榮耀》升級系統：未成年人禁充值日限玩１小時

﹡人民日報表示未成年人網絡保護逼在眉睫，需全方位

﹡中信証券表示加強未成年人保護將成遊戲業未來發展路徑

﹡北京表示嚴格規範校外培訓，做好「三限」「三嚴」

﹡官媒表示網絡遊戲防沉迷引熱議，攜手共治是最佳方向

﹡官媒「精神鴉片」論相關股暴跌，花旗稱市場反應過度

﹡遊戲工委召集重點遊戲企業閉門研討，推動完善防沉迷

﹡廣東省表示放假不補習，要求校外機構不得銷售假期課程

﹡羅兵咸永道表示內地監管加劇利好企業併購活動



《新冠肺炎》﹡本港新增２宗輸入個案，澳門患者密切接觸者周一來港

﹡張竹君稱本港新增２宗輸入個案，暫有１宗初步確診

﹡北京新增３例京外關聯本地確診病例

﹡再封出入口：江蘇８３個高速公路收費站暫時關閉

﹡上海新增新冠病例與國內本土病例基因組無關聯

﹡因應疫情防控，武漢暫停新建商品房線下銷售

﹡南京建隔離公寓最快下周啟用，旨在服務常態化疫情

﹡延安王家坪革命舊址等地關閉，澳門確診女子曾到訪

﹡澳門全民檢測大排長龍，逾１５００樣本暫未發現陽性；澳門健康碼系統恢

復正常，全民核檢需提前預約；澳門部分娛樂場所明日凌晨起關閉；澳門變

種個案交流團同房前日來港，至今檢測呈陰性；澳門新確診基本鎖定與南京

疫情相關，密切接觸者檢測暫呈陰性

﹡台灣今日新增２０宗本土確診，無新增死亡個案

﹡何栢良稱澳門疫情反映清零非長遠政策，呼籲市民打針

﹡高盛估算內地疫情影響第三季ＧＤＰ約０﹒７個百分點

﹡賀一誠稱現階段無意關閉賭場，爭取１４日內控制疫情

﹡傳深水埗男子初確，專家表示需觀察傳播鏈會否威脅社區

﹡衛健委表示１４４個中高風險地區為常態化防控以來最多

﹡國藥集團最新發現對Ｄｅｌｔａ毒株有效的抗體

﹡孫春蘭稱近期疫情多點散發，發展趨勢具不確定性

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