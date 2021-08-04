《出旗制勝－麥穎儀》騰訊推新措施，隨大市向上

《出旗制勝》港股上日（３日）早段下試２５８００點水平，但隨後跌幅收窄，兩萬六失而

復得，收報２６１９５點，全日跌４１點。大市交投活躍，成交金額達２０３７億。今早

（４日）恆指輕微低開３３點後抽升超過４００點，一度重上２６６００點水平。

據報，騰訊（００７００）上日推出遊戲未保「雙減雙打」新措施，限制未成年用戶在假日

及非假日的在線時間及未滿１２周歲未成年人禁止在遊戲內消費；打擊身份冒用，包括打擊未成

年人冒充成年人的用戶及打擊通過加速器登錄及透過第三方平台買賣成年人帳號的行為。上日騰

訊受壓，曾跌超過１０％，午後跌幅收窄，最終以４４６元收市，全日跌６﹒１％。北水資金流

方面，見連續１４日資金淨流出騰訊，而上日淨流出騰訊金額達４４﹒７億，佔全日港股通總淨

流出金額的９成。投資者如看淡，或可留意騰訊沽２２６９５，行使價３６０元，實際槓桿

５﹒５倍，引伸波幅４２﹒５％，換股比率１００兌１，２０２２年０２月０４日到期。

今早騰訊隨大市向上，跑贏阿里、美團，最多曾升逾５％，逼近４７０元關口。將於８月

１８日公布中期業績。投資者如看好及欲於業績前作好倉部署，或可留意騰訊購２２９８７，行

使價５４６﹒３８元，實際槓桿６﹒７倍，引伸波幅４１﹒６％，換股比率１００兌１，

２０２１年１２月３１日到期。

中芯（００９８１）將於明天（０５日）公布業績。本周一（２日）、二連續兩日收跌。上

日更一度跌６﹒７％，低位見過２５﹒２５元。而截止本周一，北水連續８日淨流入中芯，但上

日錄得淨流出４﹒０億，更為第三大北水淨流出個股。今早造好並最多反彈４﹒７％，見過

２６﹒６５元。投資者如看好明天業績，或可留意中芯購２２４８３，行使價３１﹒４３元，實

際槓桿２﹒５倍，引伸波幅５６﹒７％，換股比率５０兌１，２０２３年０３月３０日到期。

中移動（００９４１）上日獲北水支持，有２﹒６億淨流入，為淨流入第三大的個股。昨日

一度升近３％，升穿１００天移動平均線，見５天高位，最終收報４９﹒６元。今早繼續造好升

超過１％，高見５０﹒４５元。投資者如看好，或可留意中移購１２１３８，行使價５５﹒０５

元，實際槓桿９﹒８倍，引伸波幅２８﹒２％，換股比率１０兌１，２０２１年１２月３０日到

期。《花旗上市結構性產品部副總裁 麥穎儀》



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