《運籌帷幄－梁業豪》待恒指日線圖ＭＡＣＤ發出「雙牛」買入訊號

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於顯著向淡和向淡。昨早（４日）筆者表示，港股短期局勢有機會進一步轉強，即

見好友大戶先於開市後略作退守，然後發力急攻。其實，這種情況於近日經常出現，證明港股於

低位有大戶買家急於入市搶貨。最重要的，是這些低位均遠高於上月２７日錄得的近期低位，代

表大戶沽家已經收斂了攻勢。以恆生指數為例，短期重要支持位已從２４７４９上移至

２５６３７。

短期阻力方面，現位於上月９日低位２６８６２和２１日低位２６９７１，好友宜從速攻抵

其上企穩。日線圖上，５個主要技術分析指標中，目前只得ＲＳＩ和ＳＴＣ利好。但若ＭＡＣＤ

的Ｄｉｆｆ升回零線之上，令指標發出「雙牛」買入訊號，即確認短線好友成功重奪市場控制權

。到時，指數將具條件挑戰上月２２日高位２７７６０和１８日高位２８２１９阻力。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（頻道：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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