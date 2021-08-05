《缸邊隨筆－石鏡泉》高盛的警告

《缸邊隨筆》於８月２日，高盛發了個報告，謂美股已有１８７日沒有個像樣（５％）的回

調，故滯脹的風險增加，投資者宜對美股有個大規模的下跌，作個對沖。



從９月小型標普期貨３０分鐘圖走勢看，很典型的區間波動，所謂的新高，是得而復失，跟

港股相若。



標普自１９２０年以來，有５％調整的日距。距１８７日沒有５％回調不是沒有，在

２０１６至２０１８年間是曾經有逾４００天沒有５％回調的，因此如以１８７天沒有５％回調

，便謂市危，可能有點過慮。



＊實質利率歷來最低＊



不過，一個讓市場處危地的，是實質利率達到歷來最低，實質利率是名義利率減通脹，以十

年期德債和美債計，德國是在２０１４年已見負利率，而美國是於２０２０年見負利率。



負利率為股市所啟示的危機是，如利率一旦回升，或通脹回降，就可以不再是負利率，會不

利股市。



市場對這個也是頗敏感的，以美股為例，在２０２０年初，美股中的復甦股表現凌厲，但到

今年３月，這些復甦股就見回軟，回至零水平，這可以是大戶估２０２１年的下半年，美經濟再

復甦不了，故率先回下。



今周五，有７月非農職位增長報告，如職位增長好，逾８５萬個職位，市場或會憂通脹加劇

，美儲局會有退市╱加息壓力；如職位增長不理想，如在７５萬個職位下，市場又會擔心經濟真

的再不復甦，公司盈利會轉差，又不利股市。



對市場及美儲局言，最好是７月非農職位增長在８０萬至８２萬個間，未至高到美儲局有加

息壓力，但又弱弱地，可以支持美儲局維持今時的買債及息口水平，但亦同時不至太弱，弱到使

投資者有沽股壓力。



但如果職位增長真強勁，肯定美儲局會站出來出口術，謂一切都是Ｔｒａｎｓｉｔｏｒｙ，

但如果職位增長真太差，美儲局就頭痛，息已減無可減，只好再ＱＥ。但可以嗎？美匯會如何？

美債將如何？



不過，這不是我們小戶的問題，留回給美儲局主席鮑威爾去處理，我們只要看看自己該揸乜

股，該賣乜股好了。即是邊啲？１４億人的民生用品。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

