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05/08/2021 08:48

【企業盈喜】ＡＶ策劃推廣（８４１９）料半年轉盈至少約５０萬元

　　《經濟通通訊社５日專訊》ＡＶ策劃推廣（０８４１９）根據對未經審核綜合管理帳目的初
步審閱，預期截至６月底止首六個月將錄得公司擁有人應佔溢利至少約５０萬元，而去年同期應
佔虧損約１７９０萬元，或去年同期公司擁有人應佔經調整虧損（不包括上市開支）約１４４０
萬元。今年上半年之預期溢利乃主要由於收入大幅增加，及行政開支減少。
　　　該公司業績預期於本月１１日或前後刊發。（ｎｓ）

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