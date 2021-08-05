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05/08/2021 09:05

《專家之言－黃德几》碧桂園服務發盈喜，短線走勢料改善

　　《專家之言》內地物業管理行業近年快速發展，各房地產發展商先後分拆旗下物管企業，接
連來港ＩＰＯ上市。恆生指數公司早前推出恆生物業服務和管理指數，涵蓋香港上市的３０家最
大物業管理及相關服務公司股價，有助進一步反映行業走勢。雖然物管股近期受累於內房股的負
面消息，但多間物管公司接連宣布回購股份，以及先後發盈喜，有望改善該板塊的投資氣氛。

＊半年純利增逾五成，物業管理面積增加＊
　
　　碧桂園服務（０６０９８）發出正面盈利預告，預期截至今年６月底止中期，純利按年增加
超過５０％，至逾１９﹒７３億元（人民幣﹒下同），期內收入、稅前利潤和淨利潤，均錄得增
幅超過５０％。該增長主要由於集團物業管理在管面積的增加，與社區增值服務、非業主增值服
務及城市服務業務收入的綜合上升導致。　
　　碧桂園服務母公司為碧桂園（０２００７），具品牌優勢。集團擁有龐大物業管理組合，收
費管理面積由２０１９年度２﹒７６億平方米，增加至去年度約３﹒７７億平方米。另外，集團
早前提出全購藍光嘉寶（０２６０６），透過是次交易，為集團提供區域優勢，將擴大集團業務
的規模和覆蓋範圍。　
　　２０２０年全年，集團的收入１５６億元，按年增加６１﹒７％，純利升６０﹒８％至２６
﹒８６億元。整體毛利率上升２﹒４個百分點至３４％；年內行政開支率約１２﹒５％，與２０
１９年同期保持一致。期內，物業管理服務的收入按年增加４９﹒７％至８６﹒０７億元，佔總
收入的５５﹒２％，按年收窄４﹒４個百分點；分部毛利率上升４﹒５個百分點至３４﹒６％。

＊配股發債籌逾１５０億元作併購，宣布或回購股份＊
　
　　今年５月，集團以每股７５﹒２５元（港元﹒下同），配發約１﹒３９億股新股，佔經擴大
後已發行股本約４﹒３５％；配售價較前收市價折讓６％，所得款項淨額１０４﹒２４億元，擬
投資與集團主要業務相關之收併購項目、新業務拓展及營運資金等。另外，集團透過一間全資附
屬公司發行可換股債券，發行本金總額５０﹒３８億元的債券，按初始轉換價每股股份９７﹒８
３元，將可轉換為５１４９﹒７５萬股股份，佔擴大後已發行股本１﹒６５％，所得款項淨額５
０﹒０３億元，擬用作配股相同用途。　
　　集團早前宣布，或在公開市場購回不多於３﹒０７億股股份，即大約佔已發行股份總數的１
０％。走勢上，７月２７日跌至４８﹒８元見支持，目前企穩２５０天線，ＳＴＣ％Ｋ線續走高
於％Ｄ線，ＭＡＣＤ熊差距收窄，短線走勢料續向好，可考慮６０元以下吸納，反彈阻力７５元
，不跌穿５１元續持有。《金利豐證券研究部執行董事　黃德几》（筆者為證監會持牌人士，並
無持有上述股份）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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