【企業盈喜】智易控股（０８１００）預中期虧轉盈最少２００萬

《經濟通通訊社５日專訊》智易控股（０８１００）預期截至２０２１年６月３０日止六個

月，錄得溢利淨額不低於２００萬元，去年同期淨虧損約５６０萬元。

集團指，盈利來自於企業管理解決方案及資訊科技合約服務，以及企業對客戶網上銷售平台

及企業對企業產品貿易業務之虧損大幅減少。

該公司預期８月１１日刊發業績。（ｌｃ）

