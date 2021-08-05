【企業盈喜】駿高（０８０３５）料中期虧轉盈不少於１１００萬元

《經濟通通訊社５日專訊》駿高控股（０８０３５）公布，預期集團截至２０２１年６月
３０日止六個月，錄得公司擁有人應佔溢利約１１００萬元至約１４００萬元，去年同期則虧損
約３５０萬元。
集團指，預期中期獲利能力主要由於集團經營的物流業務，及電子商務履行業務毛利率有所
增長所致。
該公司預計８月６日或前後刊發業績。（ｌｃ）
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