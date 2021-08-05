【玻璃股非玻璃心】內地打壓平板玻璃價格漲，專家籲不用惆悵！

《經濟通通訊社記者葉嘉兒５日報道》「監管消息」日日新鮮出爐，玻璃企業都中箭！平板

玻璃價格持續走高，工信部召開會議，表明要穩定市場價格，努力增加平板玻璃供給。全線玻璃

股一同走低，惟專家指由於板塊已累積一定升幅，短線回調仍屬正常現象，預料政策對本港上市

玻璃股影響不大，長線仍看好。



＊工信部三招穩平板玻璃價格＊



工信部日前召開平板玻璃價格座談會，研究穩定價格等政策。會議認為，當前平板玻璃價格

快速上漲，主要是受市場需求增長拉動和原燃材料價格上漲影響。三大招數同日派台冀穩定市場

價格，包括千方百計增加平板玻璃生產，照顧下游加工企業的利益、穩定玻璃市場方面下功夫，

並加強市場信息引導。

內地近年重視社會風氣，一向重手打壓不良歪風。科技平台股受監管屢見不鮮，手遊被指「

精神鴉片」，又警惕電子煙流向未成年人，最近「飯圈經濟」帶來潛在威脅，恐將面臨大力打壓

。投資者成驚弓之鳥，「小心駛得萬年船」，避開政策敏感股份。近日強勢的玻璃相關股一致掉

頭下插，當中，信義光能（００９６８）以及姆丹克太陽能（００７１２）跌幅達３％。不過實

際上，政策對行業影響何在？



＊政策對本港上市玻璃股企業影響不大＊



要解讀工信部的話語，首先要分辨何謂「平板玻璃」。平板玻璃主要用於建築行業，作為建

築物的門窗，室外裝飾等。最為人熟知是的「光伏玻璃」用作太陽輻射發電，至於「浮法玻璃」

則常用於汽車擋風玻璃。

國農證券董事總經理林家亨認為，政策對本港上市玻璃股影響不大。他在《經濟通通訊社

》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，工信部一向關心影響民生的企

業行為，是次約談哄抬物價的企業，對本港上市玻璃股企業影響不大，整體板塊基本面依舊良好

。他提醒政策關注抬價現象，投資者不宜過分憧憬利好上游企業。

玻璃板塊今日下挫，林家亨認為因為早前錄得一定升幅，回吐只屬價值短線調整，屬正常現

象，籲投資者不用擔心。



＊林家亨：對信義光能有信心＊



林家亨對光伏股有信心，看好信義光能。光伏新能源股今年初獲利回吐，信義光能隨國家發

改委取消太陽能電站補貼後，５月中旬更一度低見９﹒７３元。林家亨認為減去補貼只是約減少

盈利兩成，信義光能股價卻由高位回落近五成，明顯被過份拋售，現時穩健上升。由於該股目前

處於保歷加通道頂部，料短線將被有投資者先行獲利，可待股價回吐至２０天線（約１５﹒８元

）方再考慮部署。

摩通最新上調信義光能評級至「增持」，目標價相應由１４﹒５元。大升５７％至２２﹒７

元。與今日最高價１８﹒５元相比，仍有１８％潛在升幅。而同系信義能源（０３８６８）目標

價則獲上調１７﹒５％至６﹒７元。

事實上，信義光能自６月初起股價跑輸太陽能上游同業逾２０％，摩通認為，市場正將目光

放遠至明年多晶矽短缺過後的潛在復甦。

