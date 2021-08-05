【企業盈警】金力（０３９１９）料半年純利約１６０萬元跌六成

《經濟通通訊社５日專訊》金力集團（０３９１９）預期截至６月底止六個月未經審核純利
約１６０萬元按年減少約６０％，主要受到集團生產成本大幅上升所影響，成本上升的原因為：
（ｉ）集團業務使用的物業、廠房及設備預期折舊有所增加；（ｉｉ）原材料價格、員工成本及
外判費用上漲；（ｉｉｉ）人民幣升值令成本上漲；及（ｉｖ）期間並無與新冠肺炎毒病爆發有
關的一次性政府補助。
該公司業績將於８月下旬刊發。（ｅｃ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期 加碼回購 一文看清大行目標價
|中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期 A股集體收升惟成交續縮
|財經熱話04/08/2021
理紙業績理想增派息 股價飆升突破250天線
|財經熱話04/08/2021
《古臣雙周記－古臣》港股Ｃｈｏｋ爆睇唔透! 穩坐收息股安心搵銀
|財經熱話04/08/2021
【放電做運動】內地再谷體育產業 李寧最吸金 惟分析籲吼特步
|FOCUS04/08/2021
【FOCUS】監管重拳終極目標 劍指取代美國秩序
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰