【企業盈警】金力（０３９１９）料半年純利約１６０萬元跌六成

《經濟通通訊社５日專訊》金力集團（０３９１９）預期截至６月底止六個月未經審核純利

約１６０萬元按年減少約６０％，主要受到集團生產成本大幅上升所影響，成本上升的原因為：

（ｉ）集團業務使用的物業、廠房及設備預期折舊有所增加；（ｉｉ）原材料價格、員工成本及

外判費用上漲；（ｉｉｉ）人民幣升值令成本上漲；及（ｉｖ）期間並無與新冠肺炎毒病爆發有

關的一次性政府補助。

該公司業績將於８月下旬刊發。（ｅｃ）

