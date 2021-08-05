《盤後部署》港股弱勢收跌逾二百點，料後市仍受困較難突破

《經濟通通訊社５日專訊》隔晚美股走勢略偏軟，加上Ａ場亦向淡，帶動港股今早跟隨低開

３６點報２６３９０點，隨後恆指雖可反彈倒升高見２６５６９點，惟在缺乏資金支撐的情況下

，恆指再反覆下行，日內曾見２６１２６點低位。今日大市主要受地產股及科技股拖累，最終收

報２６２０４點，跌２２１點或跌０﹒８４％，主板成交１６１７﹒４６億元。國企指數報９２

９６，跌１２２點或跌１﹒３０％。恆生科技指數報６７１５，跌１４４點或跌２﹒１０％。

Ａ場兩市方面亦齊走低，上證綜合指數報３４６６，跌１０點或跌０﹒３１％，成交５４０

４﹒０１億元人民幣。深證成份指數報１４８７２，跌１１７點或跌０﹒７９％，成交７５０４

﹒６１億元人民幣。



＊後市走勢不明朗，料港股仍於二萬五至二萬六關整固＊



參考港股於上周二（２７日）急挫至２４７４８點低位後，雖能夠反覆回彈暫重上二萬六關

，更於昨日重上十天線。惟據經濟通ＨＶ２報價系統顯示，大市上周末至今日的成交額以及淨流

入未見大增，今日港股更只有不足５０億元資金流入，足以反映市場對於港股仍存介心，憂慮後

市仍有下跌空間而不入市，加上現時全球疫情加劇及中央監管方面頻出負面消息，後市不確定性

顯著，疊加８月業績期或致個別公司股價波動，相信後市仍要先行二萬五關至二期六關口整固，

直至市場關注企業業績公布完畢，及負面消息出盡才會帶動資金入市信心。（ｊｃ）

