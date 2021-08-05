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05/08/2021 12:02

【東京奧運】新增３１宗奧運相關確診，希臘泳手群組再多一人染疫

　　《經濟通通訊社５日專訊》東京奧組委公布再多３１宗與奧運相關的新型肺炎確診個案，包
括１名希臘花樣游泳選手，已有５名同隊選手確診，均住在奧運村，首宗運動員群組感染，另外
，其餘新確診人士有１６名業務委託工作人員、７名奧運相關人士、２名奧運會工作人員、２名
志願者及３名傳媒人士。
　　奧運有關確診累計增至３５３宗，患者居住在奧運村佔３２２宗。日本東京昨日單日新增４
１６６宗確診，再創單日新增確診數新高（ｐｓ）

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