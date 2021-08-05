《窩輪豪情－梁業豪》滬深南向合計終錄得資金淨入

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為公用事業、工

業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中

華煤氣（００００３）、比亞迪（０１２１１）與吉利汽車（００１７５），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選永利澳門（０１１２８）、銀河娛樂（０００２７）與澳博控股（００８８０）。

昨天（４日）收市時，現貨主板市場錄得資金淨主動買入１４１６９億元，為自５月２５日

以來的最高水平。非散戶主動買沽比率收報５９：４１，配合大市的升勢。由於上述金額佔總成

交金額達８﹒７７８％，對後市有一定的啟示性。昨天好友的進攻態度積極，令短期局勢進一步

轉強。本欄假設短期跌浪已經運行完畢，反彈浪會延續下去。於近日從低位反覆回升的過程中，

至今已經錄得連續５個交易日資金淨主動買入。此外，上海與深圳合計，昨天終於錄得南向資金

淨流入，或代表中資大戶已經停止沽售港股。《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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