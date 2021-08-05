《談國論企－黎偉成》服務業擴張稍快建築業放緩

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數的擴張力度，於２０２１年７月份持續放緩，乃

受困於建築業明顯降低，惟服務業則略見回穩，整體非製造業業務活動預期尚保持樂觀佳態。惟

新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９來自印度變種病毒Ｄｅｌｔａ毒株Ｌ４５２Ｒ，變種為Ｄｅｌｔａ

Ｐｌｕｓ，肆虐歐美各地的同時，中國多地受到零星影響而須強化「外防輸入」和「內防擴散」

，或要作短期的收緊，可能拖慢經濟社會發展步伐，中長期前景仍然值得俏看。



＊政府挺內需暫非基建乃明智抗美政策＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年７月份達

５３﹒３，較對上一個月之數回落０﹒２個，跌幅比６月份５３﹒５的１﹒７個百分點有明顯收

窄，成二連跌，使２０２１年前７個月出現５跌２升和淨減２﹒４個百分點，表現不理想。

先談非製造業中的（甲）建築業，最新的表現頗差勁：商務活動指數於２０２１年７月份僅

５７﹒５和比上月份大跌２﹒６個百分點，幾乎跌回６月份環比所升的２﹒７個百分點，更再失

剛復得的６０較快擴張的關口。

此乃受困（Ｉ）新訂單分類指數續見回落，於７月份比上月回落１﹒２個百分點，並觸及臨

界點５０的水平，只是較６月５１﹒２環比的２﹒６個百分點跌幅有所收窄。相信建築業的往後

所接的新訂單會陸續縮減，理由為中共中央政治局７月３０日的會議部署下半年的經濟工作是要

堅持穩中求進的工作總基調，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，做到「深化供給側結構性改

革，加快構建新發展格局，推動高質量發展」，看來不是以搞基礎建設為重點，故與基建有關的

建築行業難有大擴張之道，只因在手訂單不錯而使商務活動保持較快的擴張。是之為：挺內需，

租固投，反美壓，明智之道。

正正因為在手訂單尚不少，故建築業的（ＩＩ）從業人員分類指數於７月份達５２﹒１，較

對一個月上升１﹒８個百分點，使２０２１年前７個月淨跌收窄至０﹒６個百分點。

但（ＩＩＩ）投入產品價格分類指數即使回升５﹒４個百分點，所達５７﹒１低於較快擴張

的６０；銷售價格分類指數環比僅升０﹒９個百分點處的５２﹒９，尚可。

（ＩＶ）業務活動預期指數於２０２１年７月份達６４，環比回升０﹒８個百分點６３﹒２

，仍遜於２月份６８﹒２升１４﹒６個百分點的表現。

總結而言，建築業擴張力度有所收縮，現況和前景皆不錯。

再看（乙）服務業，商務活動指數於２０２１年７月份達５２﹒５，比對上一個月上升

０﹒２個百分點，只是在６月份５２﹒３環比大跌２個百分點的稍稍回補，惟尚保溫和擴張之態

，重點有：（一）國家統計局所調查的２１個服務業資料顯示：「從行業情況看，水上運輸、電

信廣播電視衛生傳輸服務、資本本市場服務等位於６０以上高位景氣區間」，而６０之數比６月

的５９要高，可見擴張情況不錯。即使未有提及上月的郵政、貨幣金融服務、保險等，乃因擴張

未及６０之數而已。



＊服務業再輕微擴張而新訂單亦增＊



主要服務業的擴張力度快，如（１）水上運輸為擴張之首，顯物流需求甚殷；（２）電信廣

播電視衛星傳輸服務業等高技術行業快增，當然受惠於５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，而（

３）資本市場服務，足見金融業穩快發展。

低於臨界點的，有其他金融業、房地產、居民服務等業。

服務業的（二）新訂單分類指數於２０２１年７月份環比增長０﹒３個百分點，所達

４９﹒７亦進一步逼近屬擴張的５０水平，扭轉６月份環比回落２﹒６個百分點跌至４９﹒４水

平。

同樣值得注意的，是（三）服務業的成本略見回落：（１）投入產品價格分類指數於

２０２１年７月份達５２﹒８環比跌０﹒９個百分點，而（２）銷售價格分類指數環比亦跌

０﹒１個百分點而為５１﹒１，低於投入產品價格指數１﹒７個百分點，即售價尚未受到成本價

格快增太大壓力。

最重要的，是（四）服務業的商務活動預期指數在２０２１年７月份稍跌０﹒１個百分點，

仍處於６０﹒７的水平，表現相當不俗。

政府繼續強力防控惡疫，加上力推國內大循環、國內外雙循環的新策，經濟穩中有進的發展

對建築業和服務業等非製造業會有利好影響。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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