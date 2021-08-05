《異動股》快手（１０２４）開挫近５％，Ｚｙｎｎ將停止服務

《經濟通通訊社５日專訊》快手（１０２４）海外短視頻應用Ｚｙｎｎ將於本月２０日停止

服務，該股開挫４﹒９４％報１００元再創新低，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅９﹒７

５％。該股成交約５７萬股，涉資５６９９萬元。

據了解，內地短視頻公司快手昨日稱，旗下短視頻應用Ｚｙｎｎ將於８月２０日停止提供服

務。該公司表示，Ｚｙｎｎ已經主動下架美國應用商城，其他海外市場產品不受影響。Ｚｙｎｎ

下架和停止服務為正常業務運營處理。

Ｚｙｎｎ是快手旗下面對海外用戶的短視頻Ａｐｐ，與字節跳動旗下ＴｉｋＴｏｋ對標，主

要在北美地區發展用戶。該Ａｐｐ於去年５月發布，至當月底Ｚｙｎｎ已在蘋果商店排行榜上憑

藉新安裝量超越ＴｉｋＴｏｋ。然而，根據Ｚｙｎｎ的說法，由於被指控用戶盜用其他平台的內

容，谷歌、蘋果均於當年６月便下架了這款應用。這意味著，只有在Ｚｙｎｎ下架前安裝了這款

應用的用戶目前才能用到Ｚｙｎｎｃｈｅｅｒｓ。

其他相關股方面，恆騰（００１３６）升１﹒９６％，報４﹒６８元；騰訊（００７００）

跌０﹒９２％，報４５２﹒６元；微盟（０２０１３）無升跌，報１０﹒２４元；美團（０３６

９０）無升跌，報２１３﹒６元；京東集團（０９６１８）無升跌，報２７７﹒４元；嗶哩嗶哩

（０９６２６）跌２﹒１６％，報６３５元；百度（０９８８８）跌１﹒０５％，報１６０元；

阿里巴巴（０９９８８）升１﹒３５％，報１９４﹒９元；網易（０９９９９）跌３﹒５５％，

報１３８﹒５元。

現時，恆生指數報２６３９０，跌３６點或跌０﹒１４％，主板成交４３﹒１１億元。國企

指數報９４０２，跌１６點或跌０﹒１８％。恆生科技指數報６８３５，跌２３點或跌０﹒３５

％。

即月期指新報２６２８７，跌７１點，低水１０３點。即月國指期貨報９３６７，跌２７點

，低水３６點。即月科指期貨新報６８４４，跌１４點，高水１８點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

快手（０１０２４） １００元 跌４﹒９４％

恆騰（００１３６） ４﹒６８元 升１﹒９６％

騰訊（００７００） ４５２﹒６０元 跌０﹒９２％

微盟（０２０１３） １０﹒２４元 無升跌

美團（０３６９０） ２１３﹒６０元 無升跌

京東（０９６１８） ２７７﹒４０元 無升跌

嗶哩嗶哩

（０９６２６） ６３５元 跌２﹒１６％

百度（０９８８８） １６０元 跌１﹒０５％

阿里（０９９８８） １９４﹒９０元 升１﹒３５％

網易（０９９９９） １３８﹒５０元 跌３﹒５５％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｊｃ）

