【東京奧運】女子１０米高台跳水，國家隊全紅嬋陳芋汐包辦金銀牌

《經濟通通訊社５日專訊》女子１０米高台跳水決賽，國家隊全紅嬋陳芋汐再添一金一銀。

國家隊代表全紅嬋、陳芋汐繼雙人１０米高台奪得金牌後，今日再度取得個人第二面獎牌；

全紅嬋經５跳後，以總分４６６﹒２贏得金牌，隊友陳芋汐以４２５﹒４分獲得銀牌，而澳洲選

手得銅牌。

中國跳水「夢之隊」於今屆奧運已贏得６金４銀。（ｙｙ）

