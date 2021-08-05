【東京奧運】李慧詩場地單車女子凱林賽小組排第５名，無緣決賽

《經濟通通訊社５日專訊》「牛下女車神」李慧詩於東京奧運場地單車女子凱林賽小組排名

第五，無緣晉身決賽。

凱林賽準決賽分兩組舉行，賽事一開始李慧詩於中游位置，最終只能排第５名，無緣晉身決

賽，而第７－１２名決賽將於今日下午５時３７分進行。另中國的鍾天使則第６名。（ｙｙ）

