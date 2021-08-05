【東京奧運】李慧詩場地單車女子凱林賽小組排第５名，無緣決賽

《經濟通通訊社５日專訊》「牛下女車神」李慧詩於東京奧運場地單車女子凱林賽小組排名
第五，無緣晉身決賽。
凱林賽準決賽分兩組舉行，賽事一開始李慧詩於中游位置，最終只能排第５名，無緣晉身決
賽，而第７－１２名決賽將於今日下午５時３７分進行。另中國的鍾天使則第６名。（ｙｙ）
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|財經熱話05/08/2021
《講股論勢－鄭廣復》騰訊兩大技術指標 支持中長線上升觀點
|財經熱話05/08/2021
【玻璃股非玻璃心】內地打壓平板玻璃價格漲 專家籲不用惆悵！
|FOCUS05/08/2021
【FOCUS】中國增長下調潮初現 Lambda變種在路上
|財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
|財經熱話05/08/2021
海外短視頻App停運 股東禁售期屆滿 快手跌穿紅底關
|開市Good Morning05/08/2021
林家亨：理想可現金抽惟長線不看好 料比亞迪?至300元
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰