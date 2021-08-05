《午市前瞻》大市於２６０００點上浮沉，體品股光伏股有升勢

《經濟通通訊社５日專訊》恆生指數半日收市報２６３７４，跌５１點或０﹒２％，主板成

交８０８﹒３５億元。恆生中國企業指數報９３７４，跌４５點或０﹒４８％。恆生科技指數報

６７９２，跌６６點或０﹒９７％。



＊張智威：濠賭股升幅有限，體品光伏值得入手＊



大市今日變幅不大，早段曾升約１８０點至高位２６５６９點，及後升幅收窄回軟，徘徊２

６４００至２６５００之間。信誠證券聯席董事張智威向《經濟通通訊社》表示，大市陰霾仍然

未消退，投資者仍然擔心中央再有其他監管消息，加上外圍美國有意減少買債消息，故投資者仍

正觀望後市。另外，恆指由上星期至今由２４７００點升至今日高位約２６６００，反彈１９０

０點間有一定數量投資者趁機獲利，故升勢有一定阻力。張智威料大市之後都會在２６０００點

上落。

澳門疫情加重，最新公布關閉大量娛樂場所，不過賭場就不包括其中，濠賭股今日利好，銀

河（０００２７）升逾２％。不過張智威分析指，消息利好作用有限，雖然比沒有括免好，但整

體市面蕭條，即使賭場開門也難以招來大量人流。張智威以銀河為例，至今年高位８０元後一直

走勢向下，即使現時有少量反彈，也難支持之後的升勢，故並不推介投資者以現時入手任何賭股

。

張智威提到，若想現時入市，可選擇受內地政策支持的板塊，如體育用品板塊和光伏板塊等

，推薦信義光能（００９６８），１７﹒５元可入貨，目標價看好２０元。（ｌｃ）

