【北水炒Ｄ乜】淨流入９億人幣，買中芯沽騰訊

《經濟通通訊社５日專訊》恆指低開３６點，報２６３９０點。最高升１４２點報

２６５６９點，最低跌３００點報２６１２６點。恆指收報２６２０４點，跌２２１點或

０﹒８４％。

按額度計算，北水全日淨流入９億元人民幣，減少７７﹒６％。北水淨買入最多的個股依次

是中芯國際（００９８１）、吉利汽車（００１７５）、長城汽車（０２３３３）；淨賣出最多

的依次是騰訊控股（００７００）、舜宇光學科技（０２３８２）、東岳集團（００１８９）。

主板成交１６１７﹒４６億元減少４％。其中港股通成交４３６﹒５億元，佔總成交２７％

。



＊中芯憧憬業績再炒上＊



中芯國際料日內公布中期業績，今日中芯股價升３﹒９１％報２７﹒９元，北水淨買入８﹒

８億元。吉利汽車跌０﹒５３％報２８﹒０５元，北水淨買入６﹒８億元。長城汽車升１﹒９３

％報３６﹒９元，北水淨買入４億元。監管陰霾未消，騰訊控股跌３﹒９％報４３９元，北水淨

賣出１７﹒６億元。舜宇光學科技跌０﹒９５％報２４９﹒４元，北水淨賣出３﹒７億元。東岳

集團跌１０﹒０５％報１４﹒８６元，北水淨賣出１﹒７億元。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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淨買入最多港股：

中芯國際 （００９８１） ８﹒７７

吉利汽車 （００１７５） ６﹒７６

長城汽車 （０２３３３） ４﹒０３

比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒０１

思摩爾國際 （０６９６９） ２﹒６８



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －１７﹒６１

舜宇光學科技 （０２３８２） －３﹒７１

東岳集團 （００１８９） －１﹒７２

中國移動 （００９４１） －１﹒２５

安踏體育 （０２０２０） －０﹒８６

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