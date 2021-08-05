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即市新聞

05/08/2021 15:39

《美元走勢－羅明立》觀望美國非農數據能否強化鷹派力量

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０９﹒７２　　　１０９﹒５１　　　１０９﹒６６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８４０　　　１﹒１８３１　　　１﹒１８３８
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３８９８　　　１﹒３８７８　　　１﹒３８８５
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９０７８　　　０﹒９０６５　　　０﹒９０７７
　　　美元╱港元　　　　７﹒７７７６　　　７﹒７７４５　　　７﹒７７６３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》歐元區７月份服務業ＰＭＩ終值向下小幅回落，但區內服務業仍處於不錯的擴
張勢頭，隨著邊境的開放，消費者對於服務業的需求明顯增加。近期雖然受到變種病毒的影響，
但由於疫苗能發揮減低重症及死亡的作用，預計經濟復甦可望持續。
　　美國７月ＡＤＰ就業人數增加３３萬人，為２月來新低，遠低於預期的６８﹒３萬人。其後
，美聯儲副主席克拉里達表示，按現時的情況發展，明年底可望實現經濟目標，今年稍後應可宣
布適度減少買債，２０２３年開始加息。美匯指數受ＡＤＰ數據欠佳的影響曾經下跌至
９１﹒８０，但聯儲局副主席的言論刺激美元反彈，歐元由１﹒１９轉升為跌，回落至
１﹒１８３０。匯市仍然反覆，明天非農數據能否強化聯儲局內鷹派官員的力量是關鍵。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　買入日圓　　１０８﹒９０　　　１０７﹒５０　　　１０９﹒４０
　　　歐元╱美元　　買入歐元　　１﹒１８４３　　　１﹒１９３０　　　１﹒１８１０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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