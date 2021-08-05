《美元走勢－羅明立》觀望美國非農數據能否強化鷹派力量

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０９﹒７２ １０９﹒５１ １０９﹒６６

歐元╱美元 １﹒１８４０ １﹒１８３１ １﹒１８３８

英鎊╱美元 １﹒３８９８ １﹒３８７８ １﹒３８８５

美元╱瑞郎 ０﹒９０７８ ０﹒９０６５ ０﹒９０７７

美元╱港元 ７﹒７７７６ ７﹒７７４５ ７﹒７７６３

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《美元走勢》歐元區７月份服務業ＰＭＩ終值向下小幅回落，但區內服務業仍處於不錯的擴

張勢頭，隨著邊境的開放，消費者對於服務業的需求明顯增加。近期雖然受到變種病毒的影響，

但由於疫苗能發揮減低重症及死亡的作用，預計經濟復甦可望持續。

美國７月ＡＤＰ就業人數增加３３萬人，為２月來新低，遠低於預期的６８﹒３萬人。其後

，美聯儲副主席克拉里達表示，按現時的情況發展，明年底可望實現經濟目標，今年稍後應可宣

布適度減少買債，２０２３年開始加息。美匯指數受ＡＤＰ數據欠佳的影響曾經下跌至

９１﹒８０，但聯儲局副主席的言論刺激美元反彈，歐元由１﹒１９轉升為跌，回落至

１﹒１８３０。匯市仍然反覆，明天非農數據能否強化聯儲局內鷹派官員的力量是關鍵。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 買入日圓 １０８﹒９０ １０７﹒５０ １０９﹒４０

歐元╱美元 買入歐元 １﹒１８４３ １﹒１９３０ １﹒１８１０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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