九倉置業（１９９７）上半年虧轉盈２９﹒７億，中期息０﹒６７元

《經濟通通訊社５日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至今年６月底止中期業績轉虧
為盈，盈利２９﹒７億元，去年同期蝕４４﹒５４億元，每股基本虧損０﹒９８元，派中期息０
﹒６７元。
期內，收入為７４﹒８５億元，按年升１０﹒４８％，經營溢利４４﹒２８億元，按年下跌
１０﹒８３％。（ｈｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
etnet TV頻道現已登場，多元化財經及消閒影片輪流送上！ ► 即睇
|FOCUS05/08/2021
【FOCUS】中國增長下調潮初現 Lambda變種在路上
|財經熱話05/08/2021
官媒稱應加大打擊電子煙 思摩爾跌逾半成後回穩
|財經熱話05/08/2021
海外短視頻App停運 股東禁售期屆滿 快手跌穿紅底關
|開市Good Morning05/08/2021
林家亨：理想可現金抽惟長線不看好 料比亞迪?至300元
|財經熱話04/08/2021
阿里巴巴季績符預期 加碼回購 一文看清大行目標價
|中國故事04/08/2021
《神州經脈》財新服務業PMI大勝預期 A股集體收升惟成交續縮
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰