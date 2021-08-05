九倉置業（１９９７）上半年虧轉盈２９﹒７億，中期息０﹒６７元



《經濟通通訊社５日專訊》九龍倉置業（０１９９７）公布截至今年６月底止中期業績轉虧

為盈，盈利２９﹒７億元，去年同期蝕４４﹒５４億元，每股基本虧損０﹒９８元，派中期息０

﹒６７元。

期內，收入為７４﹒８５億元，按年升１０﹒４８％，經營溢利４４﹒２８億元，按年下跌

１０﹒８３％。（ｈｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

