新特能源（０１７９９）折讓１４％配股籌最多１０億，午後復牌

《經濟通通訊社５日專訊》新特能源（０１７９９）公布，與中金訂立配售協議，據此，公
司同意發行配售股份，配售價１６﹒５元，較前收市價折讓近１４％。
假設所有配售股份全數配售，配售所得款項總額預計約為１０﹒３４億元，而經扣除佣金和
估計開支後的配售所得款項淨額預計合共約為１０﹒１７億元。
配售全數所得款項淨額將通過向內蒙古新特注資的方式，用於１０萬噸多晶硅項目。
集團已申請午後復牌。（ｈｌ）
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