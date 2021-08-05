【紓困措施】八達通：消費券發放首兩天，日均零售交易額升逾２倍

《經濟通通訊社５日專訊》港府５０００元電子消費券計劃，本月１日起派發首期２０００
元。八達通昨天（４日）指，使用八達通登記消費券的市民，有９０％已在發放首兩日領取，而
發放首兩天日均零售交易金額及宗數是今年以來３﹒４倍及１﹒５倍，即增２﹒４倍及０﹒５倍
，其中以電器及電子產品、網購平台、服飾及美妝生意額增長最強勁，而八達通應用程式內的電
子優惠券，已錄得逾２００萬次下載。（ｃｌ）
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