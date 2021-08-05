市建局以呎價近２萬元就盛德街公務員合作社提收購

《經濟通通訊社５日專訊》市建局今天向九龍城盛德街╱馬頭涌道發展項目，即首個獲政府

授權進行的重建公務員建屋合作社樓宇試點項目內的物業業主發出收購建議，自住業主的收購建

議呎價為實用面積每平方呎１９８４８元，亦即是假定為同一地區七年樓齡的「假設重置單位」

的單位呎價。



＊項目涉及約１５５個業權＊



市建局按照一向沿用的機制，經公開抽籤委託７間獨立顧問公司進行評估。獨立顧問公司的

測量師選擇及比較在項目附近地區內，物業特點及交通方便程度與本項目類近的物業成交個案，

以訂定本項目的「假設重置單位呎價」。

該項目合共涉及約１５５個業權，住宅單位的面積介乎約８００至１６００平方呎，業主將

有６０日時間考慮市建局的收購建議，詳情已載於收購函件。



＊重建合作社樓宇較複雜＊



市建局指，重建合作社樓宇較一般私人舊樓更為複雜，涉及處理解散合作社（散社）、完成

修訂地契、分契、散社後由前社員成立業主立案法團等手續；而已解散的前合作社社員，取得其

單位的業權後，有關單位會抵押予政府，直至業主向政府繳付補地價以撤銷有關限制後，才能夠

自由轉售其單位。

因此市建局開創五項新措施，盡最大努力照顧合作社社員的需要。這些措施包括：提供免費

法律支援協助「散社」；促成政府以合作社舊樓的「現有用途土地價值」作為評估補地價金額的

基礎；引入「劃一補地價呎價安排」豁免申請撤銷轉讓限制時需要支付的行政費，及減免合資格

合作社樓宇單位在轉售業權時所涉及的從價印花稅及額外印花稅；政府和市建局亦為合資格的前

合作社社員作特別重置安排。（ｃｌ）

