【夜期時段】即月期指最新報２６１５７點，升３１點，低水４８點

《經濟通通訊社５日專訊》即月期指在夜期時段開市報２６１３４點，升８點，低水７１點

，最新報２６１５７點，升３１點，低水４８點，合約成交２４９張。

即月國指期貨在夜期時段開市報９２７４點，升８點，低水２２點，最新報９２８５點，升

１９點，低水１１點，合約成交３１７張。

