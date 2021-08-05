【東京奧運】劉慕裳奪奧運女子空手道個人形銅牌

《經濟通通訊社５日專訊》東京奧運港隊繼乒乓球女團後，再憑劉慕裳在空手道女子個人形

贏得銅牌，港隊今屆奧運取得獎牌數目增至１金２銀２銅，共５面，為歷屆最多。

劉慕裳傍晚出戰銅牌戰，取得總分２６﹒９４分，當中技術表現有１８﹒９分，運動表現獲

８﹒０４分。土耳其的寶珊得２６﹒５２分，與銅牌擦身而過。（ｂｉ）

