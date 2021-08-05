【香港政情】報道：香港需時評估反外國制裁法影響

《經濟通通訊社５日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，香港不會立即實施反外國制
裁法。
報道指，在中國於８月批准通過將反外國制裁法納入香港的基本法後，香港將需要時間評估
當地立法過程中反外國制裁法所帶來的影響，而政府亦需要時間向外國投資者和其他利益相關人
士解釋。（ｂｎ）（ｚｚ）
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