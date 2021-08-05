【長和業績】長和中期多賺４１％至１８３億元，派息０﹒８元

《經濟通通訊社５日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，按

ＩＦＲＳ１６後基準，純利１８３億元，按年增長４１％，每股盈利４﹒７５元，派中期息

０﹒８元，按年升３０％。

期內，收益總額為２１２３﹒８６億元，按年升１１﹒８％；ＥＢＩＴＤＡ總額

６８１﹒６７億元，按年升１４﹒９％。（ａｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

