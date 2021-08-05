【長和業績】長和中期歐洲３集團ＥＢＩＴ跌３４％至５６億元

《經濟通通訊社５日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，未計一次

性項目前，歐洲３集團的之收益、ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ分別為４３１﹒６億元、

１４７﹒７２億元及５６﹒０１億元，以當地貨幣計算較去年同期分別減少４％、８％及

３４％。集團解釋，業績受到遞增發射塔服務費用之不利影響。

歐洲３集團的ＥＢＩＴＤＡ及ＥＢＩＴ表現欠佳反映意大利基於市場競爭激烈令客戶總人數

減少帶動毛利總額下跌５％，惟因嚴謹控制上客成本及營運支出而得以部分抵銷。由於大量資訊

科技及推出５Ｇ之投資，以致資產基礎擴大令折舊及攤銷增加，歐洲３集團之ＥＢＩＴ進一步受

壓。

於６月３０日，歐洲３集團的活躍客戶總人數為３８００萬名，較去年同期下跌２％，主要

由於意大利及英國之客戶總人數減少，惟由其他地域業務錄得客戶人數淨增長而部分彌補。





＊和電亞洲ＥＢＩＴＤＡ跌８％至８億元＊



和電亞洲的活躍顧客總數目約為６０４０萬名，較去年同期增加２４％，主要受印尼業務帶

動，其佔活躍顧客總數目之７３％。

儘管和電亞洲的顧客總數目錄得增長，惟收益總額及ＥＢＩＴＤＡ分別為４３﹒５億元及８

﹒０３億元，與去年同期相比分別減少４％及８％，主要由於印尼業務面對其他營運商之進取定

價及當地最新數輪空前嚴峻之疫情。（ａｃ）

