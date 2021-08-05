【長和業績】長和中期基建業務ＥＢＩＴ按年升８％至９６﹒９億元

《經濟通通訊社５日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，基建部門

的收益總額、ＥＢＩＴＤＡ、ＥＢＩＴ分別為２７７﹒９８億元、１４８﹒０３億元及

９６﹒８６億元，以呈報貨幣計較去年同期分別升１０％、８％和８％。而以當地貨幣計算，基

建部門的ＥＢＩＴＤＡ和ＥＢＩＴ均跌４％。（ａｃ）

